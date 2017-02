500 de militari americani dislocati in Polonia vin la noi. Acestia vor participa la exercitii de tragere cu munitie de lupta, alaturi de soldatii romani de la Constanta.



Americanii aduc si o tehnica impresionanta: cateva zeci de tancuri, vehicule de lupta si mortiere auto-propulsate. O parte dintre ''Vulturii Luptatori'', asa cum sunt numiti americanii, au ajuns deja in Romania, iar aceste imagini au fost surprinse in Gara de Est din Timisoara.

Ei vor fi dislocati timp de noua luni in baza aeriana ''Mihail Kogalniceanu''. Exercitiile multinationale pe care le vor desfasura fac parte din angajamentul SUA pentru asigurarea securitatii flancului estic al NATO.

