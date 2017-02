Zeci de membri ai PSD au da recenzii negative, pe Facebook si Tripadvisor, unui restaurant din Timisoara care oferise ceaiuri si cafele protestatarilor.

Managerul localului spune ca multi dintre cei care i-au stricat imaginea nici macar nu au calcat vreodata pe acolo. Actiunea a fost recunoscuta si de sefii filialei locale PSD, relateaza Digi24.

Managerul restaurantului spune ca toate comentariile negative despre local au aparut dupa ce a servit cu mancare si bautura protestatarii care cereau abrogarea ordonantei de urgenta ce schimba Codul Penal, apoi demisia Guvernului.

„Am constatat ca de fapt sunt membri TSD si PSD care au vrut sa se razbune pentru ca am, nici macar nu am sprijinit manifestatiile, ci efectiv am oferit ceai si cafea ca sa nu inghete de frig oamenii. Ne-au dat review-uri negative oameni care nu au nicio treaba cu restaurantul, oameni din Iasi, oameni din Botosani, oameni din Constanta”, a spus Victor Pop, managerul restaurantului.

Acuzatiile sunt sprijinite de niste capturi ale discutiilor care au avut loc pe grupul de WhatsApp care apartine studentilor social-democrati. Acolo ar fi pus tinerii la cale planul de defaimare.

„- Tamponam un pic la rating firmele care au sustinut mitingurile?

– Cu mare placere.

– Dadeau cafea si ceai gratis celor care mergeau la miting.”

In conversatie apare si numele deputatului PSD Alfred Simonis, Freddy pentru cunoscuti. „Freddy ne-a provocat sa strangem 100. Putem strange mai mult de 100 daca ne mobilizam.”

PSD Timis a recunoscut insa ca multe dintre comentariile negative despre restaurant au fost scrise din razbunare.