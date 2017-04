De-a lungul vremii, pe teritoriul țării noastre au fost făcute numeroase descoperiri extrem de importante. În cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, care ocupă un loc binemeritat pe lista patrimoniului mondial UNESCO, au fost descoperite unele dintre cele mai de preț comori arheologice ale țării noastre.

Cercetările efectuate de arheologi în vechea capitală a Daciei preromane au scos la iveală numeroase obiecte de o valoare inestimabilă. Printre altele, arheologii au găsit aici și un vas de cult, pe care scria cu litere latine “DECEBALVS PER SCORILO”. „Aceasta este prima inscripție în limba dacă. Ea a fost tradusă de acad. prof. C. Daicoviciu prin «Decebal, fiul lui Scorilo»”, scria istoricul Hadrian Daicoviciu în lucrarea “Date și probleme noi cu privire la dacii din Munții Orăștiei”.

În urmă cu doar câțiva ani, aici a fost descoperită, absolut întâmplător, o matriță antică de bijutier. S-a întâmplat chiar în noaptea de Sânziene. O furtună puternică a dezrădăcinat un copac sub care se afla această comoară extrem de valoroasă, folosită acum mai bine de 2.000 de ani atât pentru confecționarea bijuteriilor purtate de daci, cât și pentru realizarea unor obiecte decorative.

Importanța matriței este uriașă, dezvăluind aspecte importante despre tehnologia utilizată în antichitate pentru prelucrarea metalelor prețioase, dar și despre viața strămoșilor noștri. Interesant pentru cercetători este, totodată, și modul în care a fost confecționată aceasta, fiind vorba despre o tehnică a cerii pierdute. „Matrița de bronz, care ilustrează un stil decorativ “internațional” se integrează perfect în acest peisaj cultural complex și adesea surpinzător, adus la lumină de cercetările arheologice. Descoperirea ei aduce noutăți importante în legătură cu accesul elitelor locale la tehnologiile de vârf ale vremii în materie de produse de lux și cu sensibilitatea acestora la un gust artistic, rafinat, compatibil cu oricare dintre mediile aristocratice ale lumii cunoscute în acea vreme”, explică autorii volumului „Matriţa de bronz de la Sarmizegetusa Regia”, pe care l-a coordonat conf. univ. dr. Gelu Florea, responsabilul ştiinţific al şantierului arheologic de la Sarmizegetusa Regia, și care a fost publicat, în 2015, de Editura Mega.

Confecționată din bronz, matrița cântărește în jur de opt kilograme. Piesa foarte bine conservată are opt fețe care peste 70 de decorațiuni. Unele dintre acestea înfățișează scene de luptă între animale, inclusiv mitologice. Pe matriță apar și “lupi înaripați”, prezența acestora fiind în continuare învăluită în mister întrucât astfel de reprezentări erau destul de rare în Antichitate.

„Animalul fabulos reprezentat în aceste compoziţii circulare este unul extrem de rar întâlnit în iconografie: o siluetă de lup dotat cu aripi şi cu o coadă de leu. (…) Tema luptei dintre grifoni şi alte animale are o lungă istorie iconografică, cu rădăcini mitologice profunde. Aceste creaturi fabuloase, asociate cu aurul pe care-l păzesc cu ferocitate, au fost imaginate ca nişte prădători”, este descrierea făcută de autorii volumului „Matriţa de bronz de la Sarmizegetusa Regia”.

Interesant este și faptul că pe matriță sunt gravați și rinoceri și hipopotami, apariții neobișnuite în Antichitate. “Sunt ilustrate motive specifice pentru două arii cultural-artistice aflate în relaţii una cu cealaltă, dar cu identităţi artistice reconoscibile. Pe de-o parte este vorba de lumea romană cu toate nuanţele ei cultural artistice şi tradiţiile regionale, contopite într-un „stil internaţional” răspândit pe spaţii largi şi, de cealalătă parte, lumea nord-pontică în care au fuzionat, încă din epoca greco-scitică stilul animalier atât de drag războinicilor nomazi şi limbajul artistic mediteranean”, explică autorii volumului „Matriţa de bronz de la Sarmizegetusa Regia”.

Piesa originală se află într-o încăpere securizată a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva. Aceasta poate fi admirată – accesul în încăperea cu pricina făcându-se doar în grup de cel mult 10 persoane și doar în prezența unui agent de pază –, dar nu și fotografiată. Mai mult, pe aceasta se observă și urme de utilizare.

Sursa: dezvaluitorul.ro