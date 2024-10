Acuzații grave la adresa managerului interimar al Spitalului Municipal Timișoara

După aproape patru ani de scandaluri, intimidări și abuzuri, timp în care Spitalul Municipal Timișoara a fost condus de Daniel Malița, primarul Dominic Fritz a decis să nu îi mai prelungească mandatul, deși i-a tolerat afacerile de familie pe bani publici cât și comportamentul abuziv asupra unor medici și asistente.

În plus, la finele lunii august 2024, Spitalul Municipal a mai fost lovit de un scandal, după ce mai mulți medici și asistente au luat mită bani, bulion și miere de la bolnavi de cancer. Şase medici chirurgi şi o asistentă au fost plasaţi sub control judiciar în dosarul în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au făcut cercetări pentru mai multe infracţiuni de luare de mită în formă continuată.Conform anchetatorilor, au fost anchetate 40 de cazuri de luare de mită.

Rocada mică

Începând de marți, 1 octombrie, noul manager al Spitalului Clinic Municipal de Urgență a fost numit în persoana Flaviei Zară, medic primar de anatomie patologică, șefă a Laboratorului Anatomie Patologică I din cadrul spitalului. Ea mai încasează o leafă la stat ca șefă a catedrei de Histologie a Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”. În vârstă de 49 de ani, Flavia Zară ocupa, din luna mai 2024, funcția de director medical la “Municipal”, prin bunăvoința lui Daniel Malița și cu încuviințarea primarului Dominic Fritz.

Același Dominic Fritz a decis să nu îi mai prelungească mandatul de manager lui Daniel Malița, care a expirat pe 1 octombrie, și să o numească în această funcție, temporar, până la organizarea unui concurs, pe Flavia Zară. Daniel Malița urma să rămână totuși în schemă, reluându-și funcția de șef al Laboratorului Clinic de Radiologie și Imagistică Medicală.

Blestemul directorilor dictatori

Bucuria angajaților de la spitalul municipal, vizavi de schimbarea directorului, a fost însă una scurtă, ca o ploaie de vară. Odată ajunsă manager cu puteri depline, Flavia Zară și-a arătat abilitățile prin presiuni asupra angajaților, amenințări cu sancțiuni și alre intimidări.

“Eu când am cunoscut-o mi s-a părut un om OK. Nu știu dacă funcția a transformat-o sau a știut foarte bine să își ascundă adevăratul caracter până s-a văzut directoare. E o dezamăgire pentru noi toți cei din spital. Am scăpat de Malița și acum am dat de ceva la fel de toxic”, ne-a declarat un medic angajat al Spitalului Municipal Timișoara.

De altfel, la redacție am primit un document, semnat de 31 de angajați, medici, asistente și personal auxiliar de la spitalul din subordinea primăriei, în care este descris cu amânunte comportamentul abuziv al noului manager, doctorița Flavia Zară. Aceștia susțin că noua directoare are un comportment inacceptabil de ani de zile și nu este nimic nou pentru ei, vizavi de abuzurile acesteia.

Părinții bebelușilor decedați așteaptă după semnătura directoarei și alte acuzații grave

Iată mesajul angajaților din Spitalul Municipal Timișoara:

“Prof. univ. dr. Flavia Zară, manager interimar din luna octombrie, încă din primele zile a manifestat un regim de teroare, hărțuire, umilință, aroganță.

Mediul de lucru este ostil, are un comportament abuziv, discriminatoriu și intimidant, degradant. O acuzăm și de nerespectarea dreptului de a ne exprima propia opinie, cenzură, decizii și solicitări după bunul plac.

Face ședințe zilnice interminabile cu șefii de servicii și birouri, modul de desfășurare a acestora generând frică, spaimă. Documente medicale și nemedicale interne/externe zac nesemnate zile întregi, fapt ce duce la îngreunarea activității spitalului, cu impact asupra acutului medical și implicit asupra pacientului. În situatia în care sunt totuși sunt semnate, acest lucru se întâmplă după zile întregi, în acele ședințe interminabile în care șefii de structuri își așteaptă rândul, fie acele documente sunt transportate spre semnare /aprobare în SACOȘE de la sediul administrativ la Universitatea de Medicină și Farmacie!

Tăieri de stimulente financiare, normal acordate personalului conform legii în vigoare, păstrate doar unui grup restrâns de privilegiați.

Necesare/ referate de medicamente, materiale nesemnate, neaprobate – ceea ce duce la lispa acestora pentru bolnavii internați pe secții.

Persoanele (studenți, angajați, pacienți, aparținători) care se adresează instituției în vederea semnării/ridicării de documente sunt puse pe drumuri deoarece documentele nu sunt soluționate (aprobate-semnate).

Întârzierea preluării decedatului (făt nou-născut) pentru înhumare, de către aparținători din cauza faptului că solicitarea zace în mape!

Rezultatul examinărilor histopatologice ale pacienților sunt tergiversate neresepectându-se termenul de eliberare.

Angajați cu frica de zilei de mâine și teama de a nu își pierde locul de muncă sau de a fi puși în situația să demisioneze.

În trecut, aceleași comportamente le-a avut față de colegi, subordonați ca șefă la anatomie patologică.

Vă rugăm ajutați-ne să fim lăsați să ne facem meseria”, sunt aspecte grave, relatate de către cei care ne-au trimis sesizarea.

Mai trebuie spus că, deși cei din spital nu s-au adresat ITM sau Primăriei Timișoara, prin intermediul acestui articol, primarul Dominic Frizt are toate motivele să își trimită din nou corpul de control pentru verificări. Și, așa cum ne-a obișnuit, poate face o vizită și un videoclip, să arate timișorenilor că este receptive la situația gravă din Spitalul Municipal și din Maternitatea Odobescu / Clinica Obstetrică-Ginecologie, acolo unde părinți îndoliați așteaptă să își preia nou-născutul decedat pentru a-l îngropa creștinește, dar numai când și dacă doamna manager Flavia Zară are dispoziția să semneze actele. La biroul de la spital, sau duse cu sacoșa la biroul ei de la UMF.

Absolut scandalos!

Am solicitat și punctul de vedere al managerului interimar Flavia Zară care a negat toate aceste acuzații.Flavia Zară ne-a declarat că toate acuzație nu sunt reale.

”Încă din prima ședință, le-am spus tuturor că nu mă interesează ce a fost înainte, că nu vreau război, fiindcă energia utilizată în război duce la involuție. Vreau să scot spitalul din situația care există și să mergem pe o direcție bună, dar pentru asta nu pot face totul singură și va trebui ca toată lumea să lucreze spre binele unității sanitare. Nu i-am lăsat să se certe nici între ei. Cât despre teroare, hărțuire, umilință, aroganță, mediu de lucru ostil, comportament abuziv, discriminatoriu și intimidant degradant nu înțeleg de unde?”, ne-a declarat dr. Flavia Zară.

Comentarii

comentarii