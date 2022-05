Administrația Fritz a progresat! Anul acestea, amendă de „numai” 15 milioane de euro de la AFM. Țoancă vorbește de falimentul Colterm

Miercuri, 4 mai, consilierul local social-democrat Radu Țoancă anunță că Administrația Fondului de Mediu urmează să amendeze Colterm cu aproximativ 15 milioane de euro pentru lipsa certificatelor de poluare pe anul 2021. Anul trecut, amenda pentru aceeași faptă a fost de aproximativ 21 de milioane de euro. În aceste condiții, Țoancă spune că falimentul nu este departe.

„O nouă amendă istorică pentru administrația Fritz : 15 de milioane de euro ! Falimentul Colterm este iminent și depinde de Administrația Fondului de Mediu O nouă amendă rușinoasă pentru imaginea Timișoarei și fatală pentru sistemul centralizat de termoficare este pe drum spre Colterm ! AFM așteaptă confirmarea ANRE privind numărul certificatelor restante și va notifica oficial compania în aceste zile. Cuantumul acestor penalități pentru neachiziționarea, până la data de 30 aprilie, a 153 443 de certificate EUA aferente anului 2021, este de 15 milioane de euro !!! Este al doilea an consecutiv când societatea Colterm primește o astfel de sancțiune financiară de la Administrația Fondului de Mediu ( AFM) , însă de această dată această amendă poate fi capăt de drum pentru firma timișoreană, condusă spre groapa falimentului de viziunea useristă și managementul oamenilor noi din administrația timișoreană. Evident că amenda nu scutește Colterm de plata (dacă va mai fi cazul!) celor 153 443 de certificate, în valoare de peste 13 milioane de euro”, scrie consilierul local social-democrat pe rețelele de socializare.

Săptămână trecută, primarul Dominic Fritz declara că eventualul faliment este încă departe. Acesta susținea că plata certificatelor, fiind aferente anului trecut, nu pot fi plătite de Colterm decât după data la care societatea a intrat în insolvență. În cel mai rău caz, susținea Fritz, și dacă AFM are alt punct de vedere, falimentul va fi discutat în instanță, iar acest lucru ar fi de durată. Țoancă, însă, atrage atenția că strategia primarului este greșită: cu toate că certificatele sunt aferente poluării din 2021, plata acestor și eventuala amendă sunt datorii curente. Tot social-democratul vorbește și de un dosar penal instrumentat de DNA.

„AFM va solicita, conform procedurilor legale , falimentul Colterm , pentru că obligația de plată era una curentă și nu una anterioară insolvenței , așa că indiferent de jocurile de imagine la care va recurge cu siguranță primarul Fritz ( contestarea amenzii , dar fără șanse reale de anulare ; invocarea grelei moșteniri de la administrația Robu ; aruncarea vinei pe administratorii judiciari etc ) mandatul său va fi asimilat cu falimentul Colterm , cu frigul din instituțiile și casele din Timișoara în sezonul de iarnă 2021-2022!

Pentru ca «tacâmul să fie complet» din zona Colterm mai vine o veste șocantă : în aceste zile se va mai deschide un dosar penal ( în afara celui instrumentat deja de DNA) pentru sustragere de bunuri de sub sechestru , autorii acestei “ minunate “ fapte fiind persoane din conducerea Primăriei Timișoara și a societății de termoficare!”, încheie Țoancă.

UPDATE: În urma postării consilierului local, Primăria Timișoara s-a sesizat și a trimis un punct de vedere jurnaliștilor. În continuare, administrația Fritz susține sus și tare că plata certificatelor nu este o datorie curentă care să poată fi făcută de insolventa Colterm. În plus, reprezentanții municipalității amintesc că eventuala amendă poate fi contestată. Iată mesajul primăriei, fiind în mare reluate ideile din urmă cu o săptămână:

„În urma unui efort intens și făcând economii substanțiale în alte domenii, Primăria Municipiului Timișoara a achitat toate obligațiile către Colterm, precum și alte obligații făcute în trecut în numele acestei companii, plătind chiar anticipat mai multe zeci de milioane de lei în acest an, pentru ca această societate să își poată continua activitatea. Dincolo de subvenția pe care o acordă și de acoperirea pierderilor tehnologice, Municipiul Timișoara nu are posibilitatea legală de a susține financiar o societate comercială pentru ca aceasta să-și achite obligațiile.

Astfel, în primele patru luni ale acestui an, din bugetul local și cel central au fost virați către Colterm 118 milioane de lei, cu 40 de milioane de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului anterior și semnificativ mai mult decât în oricare alt an, suma fiind folosită pentru achiziționarea de combustibil și o parte pentru achiziția certificatelor de poluare aferente perioadei 26 octombrie – 31 decembrie 2021, când Colterm a intrat sub protecția insolvenței.

Valoarea certificatelor achiziționate de Colterm se ridică la peste 15 milioane de lei (3 milioane de euro).

Potrivit Legii insolvenței, compania are obligația de a achita datoriile curente, de funcționare, făcute după intrarea în insolvență în 26 octombrie. Compania nu are posibilitatea legală de a achiziționa certificatele aferente perioadei 1 ianuarie – 25 octombrie 2021, respectiv înaintea intrării în insolvență.

Colterm a anunțat deja că va contesta în instanță o eventuală amendă, considerând că Administrația Fondului pentru Mediu ar trebui să se înscrie în masa credală cu valoarea certificatelor din perioadă anterioară intrării în insolvență.

Primăria Municipiului Timișoara împreună cu societatea de termoficare continuă activitățile de pregătire a viitorului sezon rece, așa cum am anunțat (achiziționarea și stocarea de gaz și cărbune, lucrări de reparații la instalații și cazane, proiectul de retehnologizare și înlocuire a rețelei de conducte, achiziționarea de module termice pentru școli și spitale). De asemenea, primăria continuă demersurile pentru obținerea de finanțare din fonduri PNRR pentru tranziția spre energia verde și producția de energie electrică”.

