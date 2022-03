Administrația Fritz îi falimentează cu noile impozite pe proprietarii de restaurante din Timișoara

Noile impozite pe cladiri impuse de administratia USR-ista a Timisoarei a starnit revolta printre proprietarii de restaurante si de alte spatii comerciale din oras, care s-au trezit ca trebuie sa plateasca de trei ori mai mult decat in ultimul an al mandatului fostului primar, Nicolae Robu.

Oamenii au intrat in alerta in aceste zile, dupa ce li s-au comunicat noile „biruri”, asa cum au fost calculate de contabilii de la taxe si impozite. In timp ce unii patroni, mai iuti la manie, au injurat si si-au sunat avocatii, pentru a ataca in instanta noile impozite, altii, cu simtul implacabilului mai dezvoltat, au depus documente justificative la administratia locala pentru cere esalonarea platilor.

„Am avut un soc, zilele trecute, cand mi s-a comunicat noul impozit pe cladirea unde functioneaza restaurantul. De la putin peste 9.000 de lei pe an, cat plateam pana acum, mi s-a calculat o suma de trei ori mai mare. Nu mai putin de 27.000 de lei. Dupa toate pierderile din ultimii doi ani, cand unitatea a fost mai mult inchisa, din cuza pandemiei, acuma vine primaria si ne da lovitura de gratie. Ca sa pot plati, trebuie sa concediez 3-4 oameni. Altfel, nu am cum…

Inteleg ca nu sunt bani la buget pentru plata facturilor la Colterm, insa asta nu inseamna ca trebuie falimentata industria locala a ospitalitatii. Am discutat si cu alti prieteni, proprietari de spatii cu alta destinatie decat cea de locuit, care spun acelasi lucru: le este aproape imposibil sa plateasca impozitele impuse de administratia Fritz”, a declarat Adrian Suciu, patronul restaurantului Caprice, din Timisoara, pentru impactpress.ro.

De altfel, in decembrie 2021, cand noile impozite au fost validate in Consiliul Local Timisoara doar cu ajutorul votului de „aur” al liberalului userist Raul Ambrus, chiar si presedinta Asociatiei Horetim, Corina Macri, a atras atentia ca patronii din industria ospitalitatii nu-si pot permite asemenea sume majorate, mai ales dupa pandemia de Covid-19.

„Nu credem ca Timisoara nu este un oras premium, de 1,95 la suta. Oradea are 1 la suta, Sibiul, Brasovul, Bucurestiul au 1,5 la suta. Din pacate, cu ceea ce se face nu se stimuleaza cu absolut nimic initiativa antreprenorilor locali. Vin dintr-o industrie grav afectata. Nu am fost ajutati decat anul trecut pentru ca s-a impus de la Guvern. Pentru noi este foarte mult”, a protestat Corina Macri.

De asemenea, resedintele Federatiei Asociatiilor de Locatari (FALT) Timisoara, Petru Olariu, a criticat administratia Fritz pentru noile impozite.

„In toata campania electorala nu am vazut afis care sa spuna ca o sa se mareasca impozitele. Administratorii de bloc, persoanele fizice autorizate, persoanele care au o pensie mica, dar au un mic apartament si il inchiriaza unei persoane juridice, pe langa ca declara contractul, venim si marim impozitele. Motivatia am inteles-o, dar daca face cineva ceva la limita legii, acolo trebuie sa umblu”, a spus Olariu, citat de presa locala.

Conform calculelor facute de administratia Fritz, din cresterea de taxe si impozite, in 2022, la bugetul local se vor aduna in plus 18 milioane de lei.

