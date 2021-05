Administrația Fritz și-a anunțat planul pentru clădirile istorice: sprijin financiar și expertiză pentru reabilitare, pe de o parte, majorări de impozite, pe de altă parte

Dominic Fritz și-a prezentat, marți, 11 mai, planul pentru clădirile istorice din Timișoara. Pe de o parte, municipalitatea ar dori sprijinirea celor care doresc într-adevăr să își reabiliteze clădirile, iar, pe de alta, să le majoreze impozitul celor nu fac niciun demers în această direcție. Și în trecut existau proiecte ale primăriei pentru ambele direcții, însă ambele au fost regândite.

„Noi vrem să facem tot posibilul ca patrimoniul cultural să fie valorificat și valorizat din nou. Aș vrea să vă prezint acest program de sprijin pentru reabilitarea clădirilor istorice, dar anunț și reluarea supraimpozitării, pentru acele clădiri care nu sunt îngrijite”, a declarat primarul Dominic Fritz. Până să fie aprobate, ambele idei vor fi lansate pentru 30 de zile în dezbatere publică, pentru ca mai apoi să treacă și prin Consiliul Local.

În privința sprijinirii celor care doresc să își reabiliteze clădirile, primăria își propune să ofere granturi nerambursabile în proporție de 20% din costurile de reabilitare, pentru ca restul de 80% să fie oferite în baza unui contract de ipotecare. În plus, municipalitatea ar oferi și suport tehnic de specialitate, prin biroul dedicat care va avea sediu în Piața Traian, pe strada Ștefan cel Mare, nr. 2. De altfel, chiar cartierul Traian, împreună cu Cetate și Iosefin au prioritate în acest proiect, însă s-ar regăsi și imobile cu caracter istoric din alte zone. În total, în prima evidență realizată, ar fi 500 de astfel de imobile.

„Avem imobile în zonele de acțiune prioritară. Vorbim de trei cartiere: Cetate , Iosefin și Traian. extins zona față de vechiul program, o anexă în care sunt trecute clădirile istorice sau cele care fac parte din monumente istorice, suntem deschiși pentru propuneri de îmbunătățire, de extindere. Cel mai important lucru, vom consolida această echipă de consultanță tehnică, care va îndruma proprietarii în procesul de reabilitare”, a adăugat Fritz.

„Toate imobilele istorice, care sunt monument în sine sau într-un ansamblu vor beneficia de două variante complementare de finanțare: un grant de 20% din valoarea lucrărilor eligibile suportăm noi integral. 80% dăm sub formă de finanțare rambursabilă. Asociațiile au termen de 10 ani să ne dea înapoi acești bani, în baza unui contract de ipotecă imobiliară. Pentru clădirile care se află în situri istorice, dar care nu sunt clasificate ca monument individual, aici oferim o finanțare rambursabilă de 50%”, a mai explicat acesta. Costurile eligibile ar fi cele pentru reabilitarea fațadelor, schimbare tâmplăriei și reabilitarea acoperișului. De finanțări ar urma să beneficieze doar persoanele fizice, din motive legale.

În vechea formă, nicio aplicație nu a primit și finanțare. Potrivit lui Fritz, procedura ar fi fost prea complexă, dar exista și prevederea legată de riscul seismic care excludea cele mai multe imobile. În acest moment, vechea procedură a atras 20 de aplicații, la un buget de un milion de lei. Dacă se aprobă actualul regulament, doar una ar beneficia de sprijin. Pentru celelalte 19, Fritz spune că primăria poate oferi consultanță pentru aducerea documentației la standardele necesare.

Despre problema legată de riscul seismic a vorbit Paula Romocean, consilier local USR PLUS: „Vor fi finanțate clădirile cu risc seismic 2 sau 3, cu excepția cazurilor în care expertul precizează că sunt lucrări de consolidare care afectează operațiile de reabilitare. Conform legii, nu vor putea fi (finanțate – n.r.) cele de riscul 1, a spus aceasta.

Primăria pregătește și alte facilități pentru cei care își reabilitează clădirile, indiferent dacă aplică sau nu pentru sprijin din partea primăriei: certificat de urbanism și autorizație de construire emise în maximum 15 zile, fără plata unor taxe, scutirea plății taxei de de 0,7 sau 0,1% din valoare către Inspectoratul de Stat în Construcții și scutirea plății impozitului pentru 5 ani consecutivi. Ar fi nevoie doar de o atenționare din partea proprietarilor, în scris, trimisă primăriei înainte de începerea reabilitării.

În privința supraimpozitării, procesul ar urma să se desfășoare astfel: până pe 31 iulie, în fiecare an, primăria și Poliția Locală Timișoara trimit somații, până pe 15 decembrie proprietarii trebuie să obțină autorizația de construire, altfel, între 15 și 31 decembrie, Consiliul Local va da hotărâri de majorare a impozitului pe anul următor, cu valori între 300 și 500%.

„Reluăm procedura de supraimpozitare. Am suspendat această procedură la finalul anului trecut, pentru că primăria a pierdut toate procesele. Noi, în ultimele luni, am făcut o analiză, de ce am pierdut și care ar fi o nouă procedură care ne asigură că această supraimpozitare va fi făcută cum trebuie. Fiecare proprietar și asociație de proprietari trebuie să conștientizeze că este în responsabilitatea lor să se ocupe de proprietățile lor. Nu vrem doar să amendăm, ci vrem să și sprijinim. Banii din supraimpozitări îi vom aloca acestui program de reabilitare”, a spus Fritz.

În momentul în care un proprietar începe renovarea, decizia de supraimpozitare va fi suspendată. Dacă reabilitarea nu se efectuează în termenul din autorizație, însă, sumele ar urma să fie plătite retroactiv. O problemă, recunoaște Fritz, este că, în conformitate cu legea, dacă s-a dat o decizie de supraimpozitare, aceasta este valabilă tot anul, indiferent dacă, de exemplu, aceasta se realizează la începutul anului.

Fritz și Romocean au spus că s-au inspirat din modelele altor orașe, în mod special Oradea. Ca și acolo, pe viitor, Timișoara ar putea avea o fundație care să sprijine mai multe inițiative de reabilitare.

