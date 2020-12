Administrația Robu a reușit să cheltuiască doar 0,22% din fondurile europene atrase

Dezvoltarea în forță cu care se laudă primarul Nicolae Robu și atragerea a sute de milioane de euro din fonduri europene, au fost doar vorbe goale, menite să-i prostească pe timișoreni. Acum după ce USR PLUS a cucerit Primăria Timișoara, informațiile dezvăluite în ultimii ani de ”presa nepresă” sunt confirmate de noua administrație Fritz. Și se pare că Timișoara stă chiar mai rău decât spuneau ”haterii” lui Robu.

”Știți știrile alea locale cu “O nouă licitație organizată de Primărie a eșuat”, dar nu știți ce o fi însemnând treaba asta? Înseamnă, de exemplu, că documentația tehnică era atât de nerealistă, încât nicio firmă nu se putea înhăma la a o pune în operă. Municipalitatea locală a fost setată să facă hârtii peste hârtii și să se laude cu planuri imaginare, însă cu prea puțină spre deloc preocupare pentru calitatea proiectului. Așa am ajuns să avem o absorbție de 0,22%. Atașat documente publice care sunt și pe site-ul ADR, să nu mai fie discuții”, spune viceprimarul Ruben Lațcău.











Prim urmare, noua ambiție, a noii administrații este să devină campioni a absorbție, nu doar la accesare.

”Am avut o întâlnire cu reprezentanții ADR Vest, care ne-au prezentat noul POR 2021-2027, mai exact ne-au prezentat portofoliul de proiecte POAT (Programul Operaţional Asistenţă Tehnică) și PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență). Le mulțumesc – sunt convins că vom avea o colaborare cu mult folos pentru Timișoara, atâta vreme cât proiectele depuse de aici încolo de către municipalitate vor decurge dintr-o strategie intersectorială coerentă și vor avea un focus încăpățânat pe calitate.

Ambiția noastră e să fim campioni la absorbție, nu doar la accesare. Nu mai vrem licitații care eșuează una după alta pentru că soluția tehnică e proastă. Am stabilit cu Direcția de Dezvoltare din cadrul Primăriei ca toate licitațiile pentru proiectare și execuție să aibă criterii de calitate. Vrem să lucrăm strategic, planificat – de pildă nu reabilităm aici un bloc într-un fel și 2 străzi mai încolo în alt fel și nici nu vrem să mai peticim aici 1 trotuar jumate și dincolo o parcare între blocuri, ci vom gândi proiecte cuprinzătoare și coerente.

Vom încerca să obținem finanțare PNRR pentru toate proiectele de infrastructură ale orașului și am făcut deja demersuri pentru câteva dintre ele, precum Pasajul Solventul. Vrem să realizăm Podul și Pasajul Solventul într-o formă care nu va mai fi una dedicată eminamente traficului rutier, ci va include linie de tramvai, bandă dedicată transportului în comun, piste de biciclete și trasee pietonale separate”, mai spune Lațcău.

Viceprimarul USR este optimist și își propune obiective mari: ”După opt ani de zile în care nu am fost în stare să finalizăm o creșă nouă și tot ce am reușit este să pregătim documentații pentru 3 obiective din care unul are deja peste 1 an de întârziere (fără să fi ajuns în în execuție!), mi-ar fi jenă să mă laud cu deschiderea de oferte a unei licitații. Pur și simplu nu putem să avem așteptări atât de mici de la noi”.

