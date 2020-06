Admiterea online 2020 la UVT la un click distanță pentru 11 facultăți cu 75 de programe de licență și 80 de masterat

Universitatea de Vest din Timişoara este pregătită pentru desfășurarea admiterii online, grupând într-o singură adresă web toate datele necesare pentru informare, pre-înscriere, înscriere, clasificare și confirmare, în cadrul admiterii 2020, pentru toate programele de studii ale celor 11 facultăți componente.

La un click distanță: admitere.uvt.ro

„Comunitatea UVT a traversat în ultimele două luni o etapă de pregătire și aducere în online a capacităților noastre și de creare a mai multor unelte web prin care, acum, suntem la un click distanță de studenți și de viitorii studenți.

Suntem deosebit de entuziaști, înaintea admiterii din această vară, pentru că am implementat toate facilitățile necesare comunicării ofertelor facultăților noastre și realizării aplicațiilor de admitere, astfel încât, orice candidat, din țară sau din străinătate, are șansa de a da admiterea și a-și confirma locul de student, prin platforma admitere.uvt.ro”,spune rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

UVT – prima universitate care a dat stratul pre-înscrierilor

„Din cauza pandemiei, pentru a garanta siguranța candidaților, am ales să organizăm anul acesta procesul de admitere ținând cont doar de rezultatele la examenul de bacalaureat, singurul instrument național relevant pentru departajarea candidaților, și am renunțat, în acest an, la probele scrise de examen.

După câte se știe, suntem prima universitate din țară, dar și printre primele din lume, care a integrat prin instrumente web toate etapele admiterii online, începând de la pre-înscrierea candidaților, care a fost deschisă încă din 12 mai, pe platforma https://admitere.uvt.ro/.

E simplu de observat și de comparat, aplicația universitară dedicată admiterii la UVT este cea mai complexă aplicație de informare și desfășurare online a înscrierilor la universitate, cu informații detaliate despre universitate, viața de student și fiecare program de studii în parte”, subliniază Marilen Pirtea

Sesiunea de vară a admiterii online va debuta din 6 iulie

„Din 6 iulie, prima zi de admitere, se vor derula etapele de admitere exclusiv online, pentru toate programele noastre de studii. Oferta UVT este atractivă pentru un set de opțiuni deosebit de cuprinzător, integrând 11 facultăți, oferind 75 de programe de studii universitare de licență și peste 80 de programe de studii universitare de masterat, din 34 de domenii de studii universitare diferite, precum și studii doctorale în 22 domenii. Toate sunt prezentate în detaliu pe platforma https://admitere.uvt.ro/programe-studii/”, mai precizează rectorul UVT.

De ce este UVT altfel?

Rectorul Pirtea a explicat: „Avem un profil de universitate meritocratică europeană, oferind un sistem complex de burse pentru elevii care termină liceul cu rezultate de excepție, oferite elevilor cu rezultate deosebite la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, șefilor de promoție din liceele partenere UVT, cât și celor care obțin media zece la examenul de Bacalaureat.

În plus, ne-am dezvoltat și completat conținuturile cursurilor după un model occidental de succes, prin setul de discipline complementare oferite, prin mobilități de studii și practică internațională, prin acordarea de credite speciale pentru implicarea în activități de voluntariat și ale organizațiilor studențești.

Acordăm și o multitudine de pachete de beneficii ce constau în burse, facilități de cazare și transport, sute de opțiuni de integrare în activități complementare și civice, activități ale organizațiilor studențești, evenimente cu invitați de talie națională și internațională, stagii de internship în companii partenere multinaționale sau românești, de înaltă specializare, în inteligența artificială, robotică, sau în design urban, spre exemplu, ca și în multe alte domenii.

Nu în ultimul rând, studenții UVT beneficiază de un farmec unic al centrului universitar timișorean, cu un spirit urban „vestic”, bine-cunoscut nu numai în țară, dar și în toată Europa.

Fiecare candidat de facultate își dorește o universitate care să îi ofere achiziții de valoare, de toate tipurile, prin conducerea unei învățări de performanță, prin cercetare, prin participarea la viața unei comunități complexe și, de ce nu, chiar unice.

Toate aceste ingrediente ale unei oferte universitare dorite de viitorii studenți se regăsesc acum în pachetul de beneficii pe care noi îl garantăm celor ce se îndreaptă spre admiterea la UVT.

Le garantăm noilor candidați că vom căuta împreună calea prin care ei își vor împlini cea mai bună versiune a lor, la terminarea facultății, așa cum o spune și deviza sub care suntem cunoscuți în plan internațional: Become Your Best! Vă așteptăm cu drag la UVT!”.

