Adolescentă de17 ani, salvată de mamă cu câteva clipe înainte să își pună căpat zilelor

O lugojeanca de numai 17 ani a fost salvata in ultimul moment, dupa ce a incercat sa isi puna capat zilelor.

Incidentul s-a petrecut miercuri, la Lugoj. Mama fetei a fost anuntata de o colega a fiicei despre ce urma sa se intample, astfel ca parintele a fugit acasa gasindu-si fiica foarte aproape sa isi duca planul la capat. Un echipaj de la ambulanta a fost chemat de urgenta la locuinta tinerei, acesteia fiindu-i acordat primul ajutor. Imediat ce fata a fost stabilizata, a fost transportata la spital. Vecinii sustin ca fata a incercat sa isi puna capat zilelor in urma unei deceptii in dragoste. Cu mai bine de un an in urma o alta tanara din Lugoj s-a spanzurat, tot din aceeasi cauza. Din nefericire, atunci fata nu a fost gasita la timp si medicii nu au putut face nimic pentru a-i salva viata.

Sursa: lugojinfo.ro

