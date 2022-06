Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a demisionat în urma unei anchete a DNA Timișoara în care este acuzat de abuz în serviciu

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anuntat ca demisioneaza din functie, in urma unei anchete a DNA Timisoara in care este acuzat de fapte de coruptie. Potrivit unui comunicat de presa, procurorul sef al DNA, Crin Nicu Bologa, a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul cauzei, in vederea sesizarii Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de un deputat din Parlamentul Romaniei, la data faptelor si in prezent avand functia de ministru, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si instigare (sub forma participatiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite (patru infractiuni).

Potrivit referatului DNA, in perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoana din subordine, la vremea respectiva membru in mai multe comisii de examinare, sa-i furnizeze unui coleg (persoana de incredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi sustinute cu ocazia organizarii a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, sef serviciu, director executiv adjunct si director executiv ai unor directii judetene.

Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la patru candidati “agreati” dintre care, in urma sustinerii probelor scrise si orale, doar trei au promovat concursurile respective.

De mentionat este faptul ca, la interventia directa a ministrului, in cazul unuia dintre candidati, membrii comisiei ar fi fost nevoiti sa-l promoveze pe acesta in conditiile in care nu obtinuse un punctaj corespunzator. Ca urmare a acestui demers, persoana respectiva a fost numita in functia de sef serviciu, obtinand pana in prezent venituri salariale in valoare de 33.782 lei.

Cererii transmise i-au fost atasate referatul intocmit de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, precum si un numar de sase volume cuprinzand copii ale dosarului de urmarire penala.

Punerea sub acuzare a ministrului face parte dintr-o ancheta a DNA Timisoara, anunta pressalert.ro, care a inceput cu investigatiile legate de Directia pentru Agricultura Caras-Severin, unde directoarea a fost acuzata de abuz in serviciu pentru decontari ilegale si angajari fictive. Ulterior, procurorii anticoruptie au pus sub acuzare sefa Directiei de Resurse Umane din Ministerul Agriculturii, Luminita Jajaie. Ministrul i-a solicitat acesteia sa-i dea subiectele de la concursurile pentru patru functii, pentru a le da favoritilor.

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anuntat ca demisioneaza din functia detinuta in Guvern, nu insa si din Camera Deputatilor, dar le va cere colegilor sa voteze pentru ridicarea imunitatii parlamentare.

„Nu am savarsit nicio fapta de natura penala sau de coruptie si mi-am desfasurat mereu cu integritate si cu dedicare activitatea mea executiva! In urma aparitiei in spatiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministeriala, am luat urmatoarele decizii: Le solicit tuturor deputatilor din toate partidele vot pentru ridicarea imunitatii parlamentare, deoarece eu consider ca suntem cu totii egali in fata legii si vreau sa am posibilitatea de a elimina orice potentiala suspiciune! Ma retrag din functia de ministru – nu vreau sa planeze nicio suspiciune asupra activitatii mele guvernamentale. De asemenea, ma autosuspend din Partidul Social Democrat”, a transmis Chesnoiu pe pagina sa de Facbook.

