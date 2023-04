Adrian Orza: Cât de jos a ajuns Timișoara. Un viceprimar USR ii spune colegului lui de alianță, viceprimar PNL, că e ”rezemător de lopată”

Ieșirea mârlănească a viceprimarului Ruben Lațcău, în ședința de Consiliu Local de marți, 11 aprilie, arată cât de mult a decăzut politica din Timișoara în mandatului USR-iștilor. Niciodată aleșii locali, indiferent de culoarea lor politică, nu s-au comportat mai lamentabil. O spune chiar Adrian Orza, fost viceprimar al Timișoarei.

”În anul 2000, când am intrat în primul meu mandat de viceprimar, l-am avut coleg pe viceprimarul Dorel Borza. Timp de 2 mandate, într-o singură împrejurare nu a fost de acord cu un proiect al meu, legat de baza de antrenament de la Stadionul Poli. Sigur, nu a dorit să voteze acel proiect și atunci a făcut o critică pentru a-și justifica votul împotrivă, într-un moment în care relația lui cu primarul Ciuhandu era tensionată politic. Tonul a fost însă civilizat. În urma unui accident urât de mașină a fost internat la Județean și îmi amintesc că am plecat ultimul din salonul unde se afla inconștient și i-am aranjat perna fiindcă părea că se sufoca la fiecare respirație… deși demarase procedura să mă schimbe din funcție. L-am avut apoi coleg pe viceprimarul Sorin Grindeanu, timp de un mandat. Nu am avut niciun conflict cu Sorin. Chiar l-am încurajat în multe împrejurări, având deja experiența de 2 mandate. Mi-a și zis că nu se aștepta ca eu și Ciuhandu să ne purtăm atât de impecabil cu el, având în vedere că atunci când era în opoziție față de noi, ne mai “mușca” . Dar chiar și în acele momente, am schimbat replici inteligente și nu ne-am jignit vreodată”, spune Orza.

Fostul viceprimar regretă faptul că a ascultat înregistrarea ședinței de Consiliu Local, în care viceprimarul USR, dublu-repetentul, fost șef de echipă, Lațcău a spus despre cel de la PNL, avocatul Tabără, că este ”rezemător de lopată”.

”Vă spun toate astea fiindcă am făcut greșeala să ascult înregistrarea din ședința de Consiliu. Cât de jos a ajuns orașul acesta… Un viceprimar USR ii spune colegului lui de alianță, viceprimar PNL, că e ”rezemător de lopată”. Și restul tiriplicilor care se aud vorbind, iată!, puși acolo să ia decizii pentru un oraș cum e Timișoara. Știu, nu a fost așa cum ne-am așteptat niciodată, dar nivelul era net superior. Din toate punctele de vedere… Dar, hei! Fiecare primește ceea ce merita. Fie oameni, fie orașe, fie țări…”, mai spune Adrian Orza.

