Adrian Pau, Pro România: “Trebuie să modificăm Legea Achizițiilor Publice” (P)

De 30 de ani, în România se promit și nu se realizează mii de kilometri de autostradă de fiecare partid care ajunge la guvernare. O fi incompetență, rea intenție sau alte interese, este greu de spus. Ceea ce este, însă, foarte clar e că actuala Lege a Achizițiilor Publice este deficitară și necesită modificări serioase, dar și rapide. Poate cel mai bun exemplu legat de carențele acestei legi este al de autostrăzilor.

Infrastructura rutieră din România însumează azi doar 870 de kilometri de autostradă dintr-un necesar de 3000. Un calcul matematic simplu ne arată că în România s-au construit, în ultimii 30 de ani, puțin sub 30 de kilometri de autostradă pe an! În acest ritm, avem nevoie de încă 70 de ani pentru a ajunge la necesarul de 3000 de kilometri. Din acest motiv, Pro România susține o serie de modificări importante la Legea Achizițiilor Publice. “În primul rând, trebuie stabilit un calendar clar al procesului de achiziție, pentru că în România un astfel de proces durează între 2 și 3 ani. De asemenea, este foarte important să eliminăm extremele, mai exact cea mai mare și cea mai mică ofertă, pentru că niciuna dintre ele nu are corespondent în realitate”, spune Adrian Pau, candidat Pro România Timiș la Camera Deputaților.

Una dintre problemele cu care beneficiarul lucrărilor se confruntă în urma achizițiilor publice o reprezintă firmele care au ca singur obiect de activitate depunerea de constestații, iar până la soluționarea acestora se pierd uneori ani de zile. Adrian Pau, candidatul Pro România la Camera Deputaților sune că aceste metehne trebuie eliminate. “Avem o soluție și în acest caz și am gândit un mod de eliminare a constatarilor clasici, care urmăresc doar să obțină anumite foloase sau să încetinească anumite proiecte. Așadar, dacă o societate dorește să consteste o licitație publică, trebuie să depună o garanție de 10% din valoarea contractului, sumă ce va fi pierdută în cazul în care contestația este respinsă. Prin această prevedere putem accelera procesul de selecție al firmelor câștigătoare. Totodată, noi considerăm că în desemnarea câștigătorului nu trebuie să primeze într-o proporție foarte mare oferta financiară, ci cea tehnică, precum și perioada de prestare a serviciilor, calitatea materialelor și soluțiile inovative”, a mai declarat Adrian Pau.

Comandat de Partidul Pro România Filiala Timiș. Executat de Logos Consulting SRL.

CMF: 11200008

Comentarii

comentarii