Adriana Bălaj, profesoară de istorie din Timişoara, premiată pentru performanțe deosebite în educație

Adriana Bălaj, profesoară de istorie la Şcoala Gimnazială nr. 1 şi la Şcoala Gimnazială Babel din Timişoara, a fost premiată pentru performanțe deosebite în educație la Gala MERITO.

Adriana Bălaj, profesoară de istorie la Şcoala Gimnazială nr. 1 şi Şcoala Gimnazială Babel din Timişoara, este unul dintre cei 12 premianți ai Galei MERITO, eveniment care recunoaște meritele dascălilor ce contribuie la transformarea educației, și se înscriu astfel în comunitatea celor 67 de profesori valoroşi ai României, recunoscuți anual de Romanian Business Leaders (RBL).

Adriana Bălaj, 31 de ani, a absolvit Facultatea de Litere, Istorie și Teologie la Universitatea de Vest din Timișoara și un masterat în domeniu. Predă istorie atât la o școală de stat, cât și la una privată. Postează o parte din lecții pe pagina de facebook History made fun și este vicepreședinte al asociației inEDU – Inițiativă în Educație.

„Îi ajut cum pot, dar cea mai importantă este partea de relație, pe care o clădesc de la început și prin care îi fac să se simtă valoroși și importanți pentru mine. O fată mi-a scris că îmi mulțumește că atunci totul nu era roz acasă și avea probleme, venea cu drag la istorie. Altă fată, într-o perioadă stresantă pentru mine, m-a îmbrățișat și mi-a zis: „Am avut probleme acasă aseară, a venit poliția, dar m-am trezit azi să vin la școală că avem istorie”. Pentru asta vin eu la școală și merg mai departe.” – extras din povestea profesoarei, documentată pentru premiul MERITO.

“Predă istoria într-un fel deosebit, pentru că la un moment copiii o întreabă “De ce trebuie să învăţăm despre toţi aceşti oameni morţi”, iar ea are un răspuns pentru fiecare. Simpatia mea pentru doamna profesoară creşte când o aud spunând că rolul profesorului este de a găsi scânteia din fiecare elev, de a transmite cunoştinţe şi a ghida fiecare copil, dar înainte de toate de a-i descoperi măreţia.” a menţionat Dragoş Anastasiu, general manager Eurolines, partener al proiectului, în discursul laudatio.

“Sunt foarte bucuroasă pentru că sunt înconjurată de oameni care, la fel ca mine, cred în puterea educaţiei şi care şi fac ceva pentru educaţie. Chiar cred, cu toată tăria, că educaţia poate să schimbe lumea – nu doar o cred, e şi ideea pe care am avut-o în minte în fiecare dimineaţă, când suna ceasul la ora 5 şi făceam naveta în 4 localităţi într-o săptămână, şi mă gândeam de ce fac asta. Iar de ce-ul meu e acesta: că pot să aduc un pic de bine acolo unde mă duc, că îi fac pe copiii mei să se simtă valoroşi, că poate uneori sunt singurul adult din viaţa lor care crede în ei şi vede strălucirea din ei. Sunt recunoscătoare că şi colegii mei văd strălucirea din elevii lor şi mulţumesc şi profesorilor care au văzut odată strălucirea în mine şi m-au impulsionat. Cel mai tare le mulţumesc elevilor mei, că învăţ de la ei continuu şi mă reinventez alături de ei. ” a fost mesajul de încredere al Adrianei Bălaj, în discursul de primire a premiului, pe scena Galei.

Ceilalţi 11 profesori laureaţi care se alătură din acest an comunității MERITO sunt oameni care îşi lasă amprenta pozitiv asupra generaţii întregi şi fac cinste meseriei de profesor: Anca Botoroagă, profesoară de Limba Engleză şi director; Mihaela Bucşa, profesoară de Fizică; Laura Stifter, profesoară de Religie şi Ştiinţe Socio-Umane; Liviu Drăghici, profesor de Ştiinţe Economice; Teodora Coman şi Cătălin Zaman, profesori de Limba şi Literatura Română; Daniela Ionele, profesoară de Discipline Tehnice şi instruire practică; Marişca Morari, educatoare; Ioana Baboş, Florentina Tituleac şi Emanuela Patrichi, învăţătoare.

Adriana Bălaj se alătură celorlalte 3 colege din Timişoara, premiate în generaţii anterioare: Simona Ivaşcu, profesoară de Fizică; Andrada Mazilu, învăţătoare şi Elena Jebelean, profesoară de Limba şi Literatura Română.

Pe 8 septembrie 2021, peste 200 de lideri din business şi profesionişti din Educaţie au sărbătorit a VI-a generație de profesori MERITO. Gala MERITO s-a aflat, pentru al patrulea an consecutiv, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, drept recunoaștere a contribuției proiectului la reconstruirea prestigiului social al meseriei de învățător și de profesor. La eveniment a participat și Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul educației.

Cei 12 profesori din învăţământul preuniversitar premiați anul acesta au fost selectaţi din peste 600 de recomandări, venite din partea elevilor, părinţilor, absolvenţilor şi a comunităţilor locale, din toată ţara. Procesul de selecţie a durat aproape 1 an, selecţia finală fiind realizată de către un juriu compus din membri ai comunităţii Romanian Business Leaders, pentru a ne asigura că cei pe care îi selectăm pun responsabilitate, profesionalism, creativitate, dar şi pasiune, har şi un pic de „magie” în munca lor. Anul acesta am avut în vedere criterii suplimentare de selecţie, precum gradul de inovaţie la clasă şi în afara acesteia în ultimul an; măsura în care îşi împărtăşesc practicile cu alte cadre didactice; impactul pe care îl au în comunitatea în care activează sau pentru beneficiari din zone dezavantajate şi în cultura de învăţare şi colaborare a Şcolii.

Toți acești profesori au fost documentaţi online, validaţi în comunitatea locală, iar cei selectaţi au fost intervievați de jurnaliști colaboratori. Am publicat toate poveștile documentate într-o galerie online, care păstrează emoția și mesajul profesorilor, pe www.merito.ro. Această campanie anuală, începută la RBLSummit 2015, se finalizează cu Gala MERITO, pilon al proiectului şi eveniment în cadrul căruia oferim premii (în valoare de câte 1.500 de euro, trofeul şi diploma MERITO) poveștilor cu cea mai mare încărcătură de valori și care pot să transmită în lume mesajul despre profesorii inovatori care ne pot schimba viața şi care ne modelează viitorul.

Informații complete despre cine sunt, ce fac și metodele de predare ale celor 67 de profesori MERITO și recomandări de profesori valoroși pentru ediția Galei MERITO din 2022, direct pe www.merito.ro.

