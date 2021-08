Aerodromul Cioca, gazdă pentru tot mai multe evenimente culturale

Strategia Consiliului Județean Timiș de a valorifica Aerodromul Cioca pe mai multe axe de activitate dă roade. Numai în acest an, aerodromul va găzdui patru evenimente culturale. Mai exact, este vorba de cea de-a III-a ediție a Flight Festival, cât și de alte trei festivaluri, dedicate tinerilor și copiilor sau iubitorilor de muzică electronică, „Timeless” – aflat la prima ediție, „VEST FEST” și „Magnetic”.

Toate cele patru acțiuni beneficiază și de finanțare din partea Consiliului Județean Timiș, prin intermediul programului Tim Cultura 2021, cu un total de 470.000 de lei. Cea mai mare sumă, 240.000, merge către Flight Festival.

„Timișoara are nevoie de un spațiu generos pentru evenimente de mare anvergură. Astfel, am considerat necesară utilizarea Aerodromului Cioca și dincolo de activitățile de zbor. Creștem în acest fel oferta culturală și de divertisment a județului, prin susținerea unor proiecte mari, de tradiție sau cu mare potențial. Interesul crescut, cu cele patru acțiuni care se vor desfășura la aerodrom în acest an, ne îndeamnă să ne concentrăm eforturile și pe această axă, de facilitare a diverselor evenimente”, spune președintele CJ, Alin Nica.

În total, în acest an, peste 230 de proiecte culturale au fost selectate pentru finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean, instituția alocând aproape 4.5 milioane lei pe programul Tim Cultura 2021.

Comentarii

comentarii