Afaceristul Marian Iancu, fostul finanțator al Politehnicii Timișoara, liberat condiționat din închisoare, cu 6 ani mai devreme

Marian Iancu (56 de ani), fostul patron al Politehnicii Timisoara, a fost eliberat din inchisoare luni, 27 iunie, cu sase ani mai devreme decat momentul in care trebuia sa iasa din spatele gratiilor. Decizia Judecatoriei Bucuresti este definitiva.

”Admite contestatia formulata de contestatorul – petent Iancu Alexandru Marian impotriva sentintei penale nr. 1026 din data de 11.05.2022 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosarul penal nr. 10415/4/2022.

Desfiinteaza sentinta atacata si, rejudecand cauza: admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul – condamnat Iancu Alexandru Marian.

Dispune liberarea conditionata a petentului – condamnat de sub puterea MEPI nr. 270/2022 emis de Tribunalul Bucuresti Sectia I Penala in baza sentintei penale nr. 92/2022. Pune in vedere petentului dispozitiile art. 61 din Vechiul Cod penal privind revocarea liberarii conditionate. Cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva”, se mentioneaza in decizia instantei.

Potrivit unor surse judiciare, la baza eliberarii timpurii a lui Marian Iancu ar putea sta situatia sa medicala. La inceputul acestui an, fostul atacant Alexandru Dobroiu, care a impartit celula alaturi de Iancu, spunea ca fostul patron al lui Poli Timisoara ar avea grave probleme de sanatate. „In puscarie am stat si cu Iancu, de la Timisoara. E terminat, de-abia mai merge”, spunea acesta.

Cu Iancu finantator, Poli Timisoara a fost printre echipele de top din Romania, inainte sa fie retrogradata in Liga 2, iar in Europa a jucat in grupele UEFA Europa League, dupa ce in preliminariile UEFA Champions League a produs o surpriza imensa prin eliminarea celor de la Sahtior, in urma cu 11 ani.

Reamintim ca fostul finantator al Politehnicii a fost trimis in judecata in 2006, la un an dupa ce Agentia Nationala de Administrare Fiscala a descoperit ca Marian Iancu si alte opt persoane ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 1,356 miliarde de lei. Ulterior, DIICOT a confirmat ca prin firmele lui Iancu au fost derulate tranzactii fictive cu uleiuri minerale.

Acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani in dosarul RAFO, Marian Iancu a fost obligat sa inapoieze statului 150 de milioane de dolari si 18 milioane de euro, impreuna cu doi complici.

In spatele gratiilor au ajuns si fratele sau, Octavian Iancu, dar si fostul sau asociat, Constantin Margarit, care au primit cate 10 ani de inchisoare.

Pentru a recupera prejudiciul, magistratii Curtii de Apel au decis confiscarea, de la Marian Iancu si de la ceilalti doi inculpati condamnati, a 7 case si apartamente, 7 terenuri si 3 masini.

Totodata, judecatorii au decis ca autoritatile sa caute bunurile pe care fratii Iancu le detin in Elvetia, Statele Unite ale Americii si Marea Britanie.

