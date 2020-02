Află de la specialiștii PEFOC cât de practice sunt soluțiile de încălzire pe peleți

—

În ultima perioadă, pe piața specializată a soluțiilor de încălzire alternativă din România, șemineul pe peleți sau soba peleti așa cum mai este cunoscut, a început să capete o popularitate tot mai crescută pentru adepții soluțiilor de încălzire alternativă, grație randamentului și simplității de utilizare a peleților ce reușesc să asigure obținerea căldurii necesare casei în care locuim sau al spațiului în care se desfășoară o activitate comercială, la costuri extrem de mici. Acest produs surprinzător de practic, disponibil și în oferta specialiștilor de la PEFOC, într-o varietate largă de modele și capacități calorice, reușește inclusiv să încălzească apa din calorifere la un randament comparativ cu o centrală termică clasică, datorită dezvoltărilor și tehnologiei speciale de funcționare, testate de-a lungul timpului de către specialiștii din domeniul soluțiilor de încălzire alternativă. Un termo-șemineu pe peleți, racordat la calorifere, reprezintă inovația momentului, fiind ușor de utilizat și eficient, bucurându-se de un design în pas cu tendințele actuale de amenajare.

Așa cum foarte ușor ne putem da seama încă din denumire, aceste șeminee speciale funcționează pe bază de peleți, o soluție simplă și eficientă pentru generarea căldurii la prețuri extrem de mici în comparație cu alte tipuri de combustibili solizi. Aceștia sunt produși prin comprimarea rumegușului rezultat în urma proceselor de exploatare a lemnului. Datorită structurii și formei lor compacte, consumul este foarte ușor de controlat, aspect care va facilita eliminarea excesului de resurse, prin evitarea supra-alimentării cu combustibil, mai mult decât este cazul.

Randamentul crescut de care se bucură acest tip de semineu, se datorează în primul rând și faptului că peleții sunt un tip de combustibil foarte compact, beneficiind și de un grad scăzut de umiditate, care se situează sub pragul de 10 %. Densitatea ridicată a peleților, precum și granularitatea lor face posibilă transportarea pe distanțe mari, stocarea și folosirea economică. În plus, peleții reprezintă cel mai non-poluant combustibil în materie de biocombustibili, tehnologia arderii acestora putând fi controlată electronic, astfel încât procesul de combustie să fie în permanență, sub control. Toate acestea vor conduce la un focar cu o flacără de putere asemănătoare celei care arde într-un șemineu clasic sau într-o soba pe lemne rustică.

Principiul de funcționare are la bază un sistem de stocare din care peleții sunt conduși spre focarul șemineului fie manual, fie comandat automat. În cazul în care șemineul este conectat la un sistem de încălzire al locuinței, apa este recirculată pentru încălzire și trimisă prin instalație. Și ca să-ți faci o idee despre cât de mult a evoluat tehnologia și în acest domeniu, trebuie să știi că șemineele pe peleți sau sobele pe peleți moderne de înaltă calitate, sunt ușor de utilizat, grație dotării acestora cu telecomandă, ceea ce le face nu numai practice, dar și foarte moderne, adaptate la viața și nevoile tipice vremurilor de astăzi. Încă un avantaj deloc de neglijat, îl reprezintă faptul că aceste tipuri de termoșeminee nu necesită coș de fum, întreținerea fiind minimă. Pentru un plus de ambianță în grădină, în oferta Pefoc, poți găsi și modele pentru exterior care îți vor conferi o notă specială, numai potrivită pentru serile intime alături de prieteni, familie sau persoana iubită.

Profesioniștii sibieni de la PEFOC vă pun la dispoziție o gamă completă de sobe pe peleți, termofocare – inclusiv modele de șeminee decorative care funcționează tot pe bază de peleți, cu o estetică deosebită, asemenea unui șemineu – ardere curată, eficiență energetică și garanția calității, toate într-un singur loc.

