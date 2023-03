Aflat în arest preventiv, profesorul de la Universitatea din Reșița care dădea note de trecere doar pe bani, exclus din învățământul universitar

Rudolf Cristian, lector la Centrul universitar din Resita al Universitatii Babes-Bolyai (UBB), trimis in judecata de DNA dupa ce a fost prins in flagrant cand primea mita de la studentii masteranzi, pentru a le da note de trecere, a fost concediat, astzi, de universitatea din Cluj.

Potrivit unui comunicat de presa publicat pe edupedu.ro, lectorului spagar i-a fost desfacut contractul de munca si a fost exclus din comunitatea academica a UBB “in contextul abaterilor de la etica, integritate si bune practici academice pentru care este anchetat, aspecte care sunt incompatibile cu valorile UBB si cu buna derulare a activitatilor academice la UBB”.

In comunicat se mai precizeaza ca “lectorul Cristian Rudolf a fost initial suspendat prin Decizia Rectorului UBB din toate activitatile academice desfasurate in cadrul universitatii, pentru a proteja comunitatea UBB si mai ales studentii, incepand inca cu data de 22 februarie 2023, imediat ce s-au formulat primele acuzatii”. Universitatea precizeaza ca analizele interne continua.

Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe profesorul de etica si integritate academica Rudolf Cristian pe 17 martie, sub acuzatia de luare de mita in forma continuata. Acesta, in perioada 11 – 16 februarie, ar fi pretins mita de la 25 de masteranzi.

Pentru promovarea examenului cu nota minima, adica 5, fiecare masterand trebuia sa achite 600 euro, in timp ce studiosii care doreau nota maxima, adica 10, trebuiau sa scoata din buzunar 1.200 euro. Pentru cursurile de doctorat, tariful era de 50.000 de lei.

Profesorul a fost retinut, in urma unui flagrant, in 21 februarie.

