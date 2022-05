„Agenda culturală” a Timișoarei, aprobată, într-un final, de Consiliul Local

Marți, 24 mai, consilierii locali din Timișoara au ajuns până la urmă la un consens și au votat agenda Casei de Cultură, după ce în urmă cu două săptămâni aceasta „căzuse” la limită. Din discuții a reieșit că era nevoie de… transparență. De asemenea, s-au făcut și clarificări: nu este votată „agenda culturală a Timișoarei”, ci „programul cultural al Casei de Cultură”, primarul Dominic Fritz ținând să menționeze că și alte instituții din subordinea primăriei au evenimente culturale.

De la varianta inițială, într-adevăr, au fost operate mici modificări. Cea mai însemnată ar fi o interschimbare. În prima variantă de agendă, „Ruga Timișoarei” era doar un eveniment din cadrul programului „Banatica”. Acum programul „mare” va purta numele de „Rugă a Timișoarei”, iar „Banatica” va fi a treia zi a acestuia, cea dedicată (și) minorităților etnice.

„Agenda culturală pe care o votăm astăzi nu este «agenda culturală cuprinzătoare a evenimentelor culturale finanțate din bugetul public al municipiului Timișoara». Agenda, așa cum vi se prezintă, este doar programul cultural al Casei de Cultură. O mare parte a evenimentelor culturale nu se întâmplă prin Casa de Cultură. Se întâmplă prin Filarmonică, prin Teatrul Maghiar, prin Teatrul German și, o mare parte, sunt finanțate prin Centrul de Proiecte. Este foarte important să înțelegem asta”, a declarat Fritz.

Liberalii, prin vocea viceprimarului Cosmin Tabără, au fost de acord, doar că au cerut mai multă atenție la transparență și comunicare. „Să știți că noi, grupul PNL, ne-am întâlnit cu doamna directoare. Am înțeles că programele culturale se duc spre Filarmonică, se duc spre Centrul de Proiecte, care are un buget de peste 30 de milioane de lei. La Casa de Cultură este de aproape cinci milioane de lei. Am înțeles lucrurile astea. Am ajuns prin dialog și am putut soluționa. Eu asta am spus întotdeauna, că dacă dialogăm, că dacă discutăm toate proiectele, cu siguranță ajungem la un consens. Sunt lucruri minore pentru care, data trecută, s-a prelungit votul și a ieșit și un scandal în presă din care nu avem de câștigat niciunul. Sunt lucruri minore. Timișoara are nevoie de liniște și are nevoie de administrare. Cred că acest consens este bun”, a declarat și Tabără.

Dacă acest consens a funcționat în ceea ce privește denumirea Rugii Timișoarei, la un amendament al liberalului Simion Moșiu, nu același lucru s-a întâmplat și în privința Festivalului de Operă și Operetă, la un amendament al Roxanei Iliescu, consilieră locală PRO România. Aceasta a propus ca festivalul să primească 50.000 de lei din finanțările altor evenimente ale Casei de Cultură. Amendamentul Roxanei Iliescu nu a mai fost votat, primarul Dominic Fritz promițându-i că va relua discuțiile dacă Opera nu va primi bani pentru festival de la Centrul de Proiecte sau de la Consiliul Județean Timiș, la ale căror apeluri s-a înscris.

Iată evenimentele organizate de Casa Cultură, cu mențiunea că nu apare varianta modificată a denumirii „Banatica”:

