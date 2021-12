Agenția de Achiziții Publice Timișoara – „un nou produs de marketing userist, deja expirat”. PSD îl contestă „din fașă”

Consilierul local PSD Timișoara Radu Țoancă anunță, pe 8 decembrie, că PSD se va opune, prin toate mijloacele, proiectului administrației Fritz de a înființa o Agenție de Achiziții Publice. Aceasta ar fi, potrivit social-democratului, „un nou produs de marketing userist, deja expirat” și un „proiect de spoliere a banului public”.

Intenția primarului a fost anunțată încă de pe 24 noiembrie. Atunci, Fritz vorbea de acest proiect pilot al Agenției Națională a Achizițiilor Publice, din care ar urma să facă parte și Municipiul Timișoara. Această nouă entitate ar trebui să se ocupe de cele 300 de milioane de lei plătite de primărie și entitățile din subordinea CLT pentru cheltuieli de bunuri și servicii, ceea ce ar duce la economii între 18 și 27 de milioane de lei, transmiteau reprezentanții primăriei. Radu Țoancă spune că aceste cifre sunt mincinoase, nefiind efectuat niciun studiu în această direcție.

„Primarul Dominic Fritz și-a turat din nou campania de marketing politic agresiv, anunțând că a pregătit, pentru plenul Consiliului Local, un produs administrativ și economic nou-nouț, o veritabilă mașinărie de economisire a peste 20 de milioane de lei anual: Agenția de Achiziții Publice Timișoara – în fapt, un SRL userist de toată jena, pe deplin ilegal și programat să spolieze banul public”, își începe Țoancă ultima postare pe rețelele de socializare.

Cât despre documentația trimisă consilierilor locali, acesta spune că, printre altele, conține „minciuni, propuneri ilegale, calcule economice false și alte mijloace demagogice”. Argumentele pentru care demersul userist „nu va rezista juridic la nicio contestație argumentată si de bun-simț” ar fi;

„♦️Cheltuielile cu bunurile si serviciile, la nivel de UAT Timișoara, NU se ridică la 300 de milioane de lei anual, suma specificată în Raportul de specialitate și nu există nicio analiza care să demonstreze că există posibilitatea economisirii de la bugetul local a circa 20 la sută din valoarea cheltuită actualmente în urma achizițiilor individuale;

♦️Costul operării UCA în primul an de funcționare este de 1,5 milioane de lei, el crescând pana la 3 milioane de lei in al patrulea an de funcționare (citat din comunicatul primăriei – n.r.) (⁉️). La aceste sume se adaugă chiria anuala de 7.000 de euro (care va crește gradual) și sumele aberant de mari (chiar și în raport cu piața) pentru cele 5 persoane cu norma întreagă și 2 persoane cu 2 ore pe zi: 577.000 lei net si alți 418.000 impozite – deci un total anual de 1 milion de lei‼️‼️;

♦️Penibile sunt cele două exemple de UAT- uri care ar fi «implementat» legal deja acest tip de schema «inovatoare» (Sibiu și Harghita). De fapt, HCJ 234 a CJT Sibiu si HCJ 455 a CJT Harghita (enumerate emfatic și în cadrul unor conferințe de presă) se referă la reorganizarea aparatelor de specialitate ale acestor instituții, prin suplimentarea cu câte 2 posturi și nicidecum la înființarea unor SRL-uri cu dedicație si cu salarii lunare individuale de peste 3.000 de euro din bani publici pentru cei 5 activiști de partid!”.

În final, Țoancă dă asigurări că partidul său va face tot posibilul ca înființarea acestei entități să fie oprită: „Evident că acest demers de «privatizare» a achizițiilor publice printr-un SRL de partid va fi contestat de PSD prin toate mijloacele legale și sper că va fi stopat din fașă, fără să aibă niciun fel de efect concret în zona banului public – o zonă vizată tot mai agresiv și mai des de secta gregară și lacomă din jurul USR!”.

Potrivit informațiilor oferite în comunicatul de presă al primăriei, lista utilizatorilor principali ai serviciilor Agenției: Municipiul Timișoara, Direcția Fiscală, Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competente și Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive, Sport Club Municipal Timișoara, Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială, Serviciul Public Creșe, Centrul de Proiecte, Casa de Cultură, Teatrul Maghiar de Stat Csiki Gergely, Teatrul de Stat German, Filarmonica Banatul și Serviciul Public Asistență Medicală Școlară. Acestora ar urma să se alăture, în timp, și alte instituții.

Detalii despre proiect sunt disponibile la: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=AD6B16E7C9B5B171C22587970049DC0D.

