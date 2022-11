Agresorii celor trei avocați din Timișoara, prezentați la instanță cu propunere de arestare preventivă

Un judecator de drepturi si libertati de la Judecatoria Timisoara urmeaza sa se pronunte asupra propunerii de arestare preventiva formulata de procurori in dosarul in care doi tineri, cu varste de 28 si 33 de ani, sunt cercetati pentru lovire sau alte violente.

Acestia au fost retinuti, duminica dimineata, dupa ce au intrat in conflict cu un grup de tineri avocati din Baroul Timis, care stateau la coada la un fast-food aflat in centrul Timisoarei, langa Catedrala Mitropolitana.

„In fapt, in data de 13 noiembrie a.c., in jurul orei 3,45, politistii din cadrul Sectiei 1 Urbane Timisoara au fost sesizati prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe bulevardul Regele Ferdinand I, din municipiul Timisoara, are loc un conflict intre mai multe persoane.

Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca, in urma unui conflict spontan, trei barbati, in timp ce se aflau in fata unui restaurant situat pe bulevardul Regele Ferdinand I, au fost agresati fizic de alti doi barbati, in varsta de 28 si 33 de ani, pe care nu ii cunosteau.

Cei doi barbati, in varsta de 28 si 33 de ani, au fost condusi la sediul sectiei de politie pentru audieri. Ulterior, in urma probatoriului administrat in cauza, acestia au fost retinuti pentru 24 de ore sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente”, au transmis reprezentantii IPJ Timis.

In timpul agresiunii, unul dintre avocati a fost lovit cu un obiect metalic in zona capului si a fost transportat de urgenta la spital pentru investigatii de specialitate. Medicii au stabilit ca pentru insanatosire are nevoie de 18 zile de ingrijiri medicale, scrie impactpress.ro.

