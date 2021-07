Agroland preia de la Lipoplast o fabrică de nutrețuri combinate din Caransebeș, investiție de 1,3 milioane euro

Agroland a decis preluarea activității fabricii de nutrețuri combinate din municipiul Caransebeș, de la Lipoplast. Investiția totală se va ridica la 1,3 milioane euro și include achiziția propriu-zisă, precum și repornirea proceselor de producție. Preluarea fabricii face parte din strategia Agroland de a deveni cel mai important producător local de ouă de consum și carne de pasăre certificate non-GMO. În octombrie 2020, Agroland a intrat pe piața ouălor de consum prin preluarea platformei Avicola Mihăilești, producător de ouă de consum și pui de o zi, care include șase ferme.

Fabrica ocupă o suprafață de 10.000 mp și are opt angajați, în acest moment. Capacitatea de producție este, în prezent, de 12.000 tone anual, dar se estimează o creștere graduală a acesteia, cu circa 25% pe an, până în 2024. Procesul de certificare pentru producția de furaje fără organisme modificate genetic a demarat acum două luni și se estimează că se va încheia anul acesta, în august.

“Obiectivul nostru este să devenim cel mai important producător de ouă de consum și carne de pasăre non-GMO din România, iar decizia de a prelua activitatea fabricii de furaje din Caransebeș este o mutare vitală, în acest sens. La nivelul Uniunii Europene, tendința către consumul de produse organice și non-GMO datează de mulți ani. Există state precum Austria, unde produsele non-GMO reprezintă până la 90% din totalul pieței, dar și țări ca România și Bulgaria, unde acest segment este aproape de zero. Din fericire, există premisele ca această piață să crească ușor cu până la 10%, în următorii trei ani. Până acum, principalul obstacol în calea dezvoltării acestei piețe la nivel local a fost lipsa capacităților de producție pentru furaje certificate non-GMO. Odată cu certificarea pe care o vom obține pentru fabrica din Caransebeș, piedica va fi înlăturată și sperăm că vor fi și alți antreprenori sau companii care vor investi în această direcție. Noi estimăm că la sfârșitul lui septembrie vom reuși să livrăm primele ouă certificate non-GMO, în marile rețele de retail din țară”, a declarat Horia Cardoș, fondator și director general al Agroland.

Agroland și Lipoplast vor finaliza procesul de achiziție a fabricii, până la finele anului 2021. În viitor, reprezentanții Agroland iau în calcul preluarea activității și a altor producători de ouă de consum și carne de pasăre, pentru a-și consolida poziția pe această piață. Agroland este cea mai mare rețea de magazine cu produse pentru gardening, pet care și hobby farming din România, are capital 100% românesc și a fost fondată în 1997, la Timișoara, de către antreprenorul Horia Cardoș. În prezent, rețeaua Agroland are circa 250 de unități, localizate în 29 de județe, și 2,2 milioane de clienți an.

Sursa: profit.ro

