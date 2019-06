Aida Szilagyi, prima femeie care vrea să devină primarul Timișoarei

USR Timiş are oficial un al doilea candidat la nominalizarea pentru candidatura la postul de edil şef al Timişoarei. Aida Szilagyi s-a înscris în cursa internă pentru voturile colegilor ei. Ea va candida cu Dominic Samuel Fritz, neamţul care doreşte să facă din oraş unul de calitate şi de eventualii noi pretendenţi la nominalizarea formaţiunii politice.

Un inginer chimist timişorean este cel de-al doilea candidat la nominalizarea formaţiunii politice pentru a-l candida pe Nicolae Robu. Partidul a ales să realizeze o competiţie internă pentru stabilirea candidatului la cea mai înaltă funcţie din judeţ, iar Aida Szilagyi este cel de-al doilea candidat.

„Am decis să intru în cursa internă a USR pentru funcția de Primar al Timișoarei. Bula mea nu mai este suficientă. La fel ca voi toți, am nevoie de un spațiu armonios și civilizat, am nevoie de aer mai curat, doresc să trăiesc într-un oraș modern, vibrant, cosmopolit și cred că Timișoara are acest potențial. Suntem un partid responsabil și dorim să va oferim cea mai bună alternativă. Sistemul nostru intern, foarte democratic, oferă șanse egale candidaților și încurajează competiția, iar aceasta abordare este o premieră în politica din România. Doresc să construiesc pentru USR și această candidatură mă stimulează, fiind totodată o ocazie excelentă de a-mi promova ideile despre cum putem construi un oraș durabil”, a anunţat Aida Szilagyi, pe pagina sa de Facebook.

De profesie sunt inginer chimist, ea are un master în chimia polimerilor și un doctorat în stadiul de finalizare în domeniul eco-eficienței. În ultimii 20 de ani a fost formator, expert, manager de proiect sau promotor, în domenii precum: managementul mediului, gestionarea eficientă a resurselor și deșeurilor, combaterea schimbărilor climatice, ecoinovarea sau economia circulară. Din funcţia de primar, ea îşi doreşte o viziune ecologică pentru Timișoara. „Dl #Robu nu e singur”, spune în finalul prezentării postarea Aida Szilagyi.

