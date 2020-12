Ajutoare pentru familiile nevoiașe din Făget

Autoritățile din Făget s-au gândit și anul acesta la persoanele mai necăjite din localitate și, în ajunul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului, au distribuit 200 de pachete cu alimente familiilor defavorizate. „Ca în fiecare an, și anul acesta, de Sfintele Sărbători, primăria și Consiliul Local încearcă să aducă un zâmbet și pe fețele celor singuri sau cu probleme. Cu această ocazie, țin să-i mulțumesc și domnului Claudiu Avramescu (viceprimarul orașului Făget – n.r.), care de 6 ani încoace, de fiecare Crăciun, oferă câte 100 de pachete pentru copiii din familii defavorizate. Sperăm că vom reuși să aducem un strop de bucurie și în casele acestor oameni”, a anunțat Marcel Avram, primarul orașului Făget. Totodată, primarul și viceprimarul din Făget, împreună cu câțiva prieteni binevoitori, vor oferi celor necăjiți 100 de meniuri speciale pentru noaptea de Revelion. „Anul 2020 a fost un an greu și plin de încercări pentru noi toți. M-a bucurat foarte mult inițiativa a patru prieteni – Dan Gașpar, Cosmin Palconi, Mihai Pușcaș și Claudiu Avramescu, și am hotărât să mă alătur și eu. Împreună cu ei și cu domnul Mitar Cosmin încercăm să aducem, în noaptea dintre ani, un strop de bucurie și speranță și în casele celor mai necăjiți, oferind 100 de meniuri speciale de Revelion. M-aș bucura ca și alții să urmeze exemplul nostru și, în ce fel dorește fiecare, să aducă un strop de bucurie și în casele celor care au nevoie”, a mai menționat primarul Marcel Avram.

