Alaiul colindătorilor, cu Fecioara Maria pe asân, însărcinată cu Isus, în Caraș Severin

În anul omagial al rugăciunii în viața bisericii și în viața creștinului, Episcopia Caransebeșului, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin, a organizat tradiționalul spectacolul de colinde intitulat sugestiv „Alaiul colindătorilor”.

În acest an programul a fost divers întrucât au fost implicați și actori, care au realizat o scenetă. Aceasta a constat într-un pelerinaj între reședința episcopală și Catedrala Episcopală prin Centrul Civic simbolizând drumul Fecioarei Maria spre Betleem. Pe tot traseul Fanfara din Mercina a interpretat colinde vocal-instrumentale.

În continuare colindători din toate zonele județului Caraș-Severin, preoți din cele 4 protopopiate ale eparhiei, tineri și copii, coruri parohiale, dar și grupuri de colindători din orașele și satele Episcopiei Caransebeșului au venit la Catedrala Episcopală din Caransebeș să aducă vestea cea bună a Nașterii Fiului lui Dumnezeu.

Manifestarea s-a bucurat de participarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a afirmat la final că „prin acest alai al colindătorilor a început în Eparhia Caransebeșului Praznicul Nașterii Mântuitorului Hristos. Am ascultat în această seară prea frumoasă multe colinde, de fapt acești colindători sunt urmașii păstorilor, magilor și îngerilor, care la Betleem s-au închinat Pruncului Divin și au cântat. Cerul și pământul a răsunat în cântări dumnezeiești, doxologia «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire», a fost completată de aceste frumoase tradiții și de colindele moșilor și strămoșilor noștri. Am asistat la o priveghere în această seară, am avut o denie cu totul specială a colindului strămoșesc, aproape 5 ore am stat atenți ascultând mesajul colindelor”.

„Urmează o săptămână a urcușului nostru duhovnicesc spre ieslea din Betleem-ul Iudeii și ne bucurăm că în anul acesta Dumnezeu a rânduit ca Praznicul Nașterii Domnului să fie într-o zi de duminică și parcă simțim altfel colindul sfânt și bun și toate sfintele slujbe din această săptămână premergătoare, mai cu seamă că vineri avem și zi aliturgică și vom citi, vom rosti și vom cânta Ceasurile Împărătești, vom asculta sfintele evanghelii de la Ceasurile Împărătești și vom avea o zi de ajunare, iar sâmbătă vom ne vom ruga la Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia praznicului. Așadar, în acest an al rugăciunii, la Praznicul Crăciunului, avem o săptămână cu totul specială înainte de Nașterea Domnului. Nu avem denii, dar avem colindele care răsună în bisericile noastre, în familiile noastre, în casele noastre, dar și în inimile noastre. De aceea această seară de colind ne-a umplut sufletul de bucurie și credem că toți cei care au venit aici la Caransebeș au plecat cu inimile pline de bucuria Duhului Sfânt, cu inimile pline de dragostea divină, pentru că ne-am colindat unii pe alții și cu toții L-am colindat pe Domnul cel preabun”, a mai explicat Părintele Episcop.

Foarte mulți credincioși din municipiu au venit să se bucure de vestea cea bună a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos transmisă prin colind. Toți colindătorii au primit din partea ierarhului daruri pentru frumoasele colinde ce le-au interpretat în fața publicului caransebeșean.

