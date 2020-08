ALDE Timiș a declanșat, luni, campania electorală pentru Primăria și Consiliul Local Timișoara

Echipa ALDE Timiș, în frunte cu Marian Coandă, secretarul coordonator, a declanșat campania electorală, prin lipirea de afișe, în Piața Unirii și în Piața Mărăști, pentru Primăria și Consiliul Local Timișoara, luni 31 august, la ora 18.00.

Cu acest prilej, avocatul Adrian Popescu, candidatul ALDE Timiș la fotoliul de primar al Timișoarei a declarat:

“Campania electorală generală am început-o mai devreme, în data de 28 august, dar azi am lipit afișele și am declanșat campania de candidatură la Primăria și Consiliul Local Timișoara.

Sugerez tuturor cetățenilor Timișoarei să accepte schimbarea și să voteze Adrian Popescu, alături de echipa sa de consilieri.

Primul obiectiv al meu când voi deveni primar este extinderea zonei metropolitane și fluidizarea traficului auto”.

Comentarii

comentarii