Alerta chimică într-un alt oraș din Timiș. O autospecială CBRN, trimisă de urgență la Lugoj

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis a trimis joi dimineata o autospeciala CBRN la Lugoj dupa ce un barbat de pe strada 1 Mai a anuntat la 112 faptul ca are in curte mai multe pastile, posibil toxice, care nu ii apartin.

Detasamentul de Pompieri Lugoj a trimis la adresa indicata un ofiter si mai multi pompieri pentru a izola zona, iar de la Timisoara a plecat autospeciala folosita in astfel de situatii.

”Barbatul a sustinut ca nu stie cine a aruncat pastilele in curte si, probabil speriat de ce s-a intamplat la Timisoara, a sunat la 112. Echipajul sosit de la Timisoara a constatat ca este vorba de mai multe pachetele cu raticid, iar acestea nu reprezinta pericol pentru viata oamenilor. Pachetele au fost ridicate de catre echipaj si transportate la Timisoara, la solicitarea celui care a sunat la 112. Se pare ca barbatul s-a speriat ca s-ar putea intampla o nenorocire si de aceea a sunat la numarul de urgenta, mai ales ca nu stie cum au ajuns substantele in curte”, au declarat pentru Lugoj Info.ro reprezentantii ISU Timis. Autospeciala de cercetare CBRN este destinata interventiei in cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice si radiologice fiind echipata cu materiale complexe ce pot fi folosite la decontaminarea zonei, dar si a persoanelor care au intrat in contact cu substantele periculoase.

Oamenii au intrat in panica dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute doi copii si un adult au murit dupa ce ar fi inhalat vapori toxici, intr-un bloc din Timisoara. Primele date arata ca o firma de deratizare si dezinsectie a folosit substante interzise. Patronul firmei de dezinsectie a fost arestat.

Sursa: Lugoj Info.ro

Comentarii

comentarii