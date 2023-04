Alexandru Proteasa, vicepreşedintele CJ Timiş, în incompatibilitate pe vremea când era consilier local în comuna Moşniţa Nouă. Este acuzat de ANI că a votat o hotărâre prin care o suprafaţă de teren aparţinând firmei sale a fost trecută în intravilan

Vicepreşedintele CJ Timiş, Alexandru Constantin Proteasa, s-a aflat în incompatibilitate pe vremea când era consilier local în comuna Moşniţa Nouă. ANI îl acuză că a votat o hotărâre prin care o suprafaţă de teren aparţinând firmei sale a fost trecută în intravilan.

ANI anunţă, joi, că vicepreşedintele CJ Timiş şi fost Consilier local în cadrul Consiliului Local Moşniţa Nouă, Alexandru Constantin Proteasa, s-a aflat în incompatibilitate.

”În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. al Com. Moşniţa Nouă privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal prin care se aprobă introducerea în intravilanul extins al localităţii a unei suprafeţe de teren aflat în proprietatea societăţii în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, producându-se astfel un folos patrimonial pentru sine, respectiv pentru societate”, a anunţat ANI.

Potrivit ANI, el a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003 şi art. 228, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019.

”onflictul de interese administrativ sesizat de Agenția Națională de Integritate cu privire la Alexandru Proteasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș va fi contestat de către acesta în instanță. Presupusa stare de incompatibilitate nu implică Consiliul Județean Timiș, iar mandatul de vicepreședinte și atribuțiile lui Alexandru Proteasa în cadrul instituției nu sunt afectate în niciun fel.

“Consider că este vorba despre o eroare administrativă. ANI a cercetat, la sesizarea unui «binevoitor» , prima întâlnire ordinară online a Consiliului Local Moșnița Nouă, difuzată prin intermediul platformei Zoom Meetings, în contextul pandemiei Covid 19. La momentul respectiv era instituită starea de urgență pe întreg teritoriul României, motiv pentru care ne-am văzut nevoiți să ne adaptăm la noua normalitate a vieții. În mod categoric m-am abținut de la votarea proiectului de hotărâre pentru care am fost reclamat că l-aș fi votat nerespectând prevederile Codului Administrativ și voi dovedi acest aspect. ANI este obligată să răspundă oricărei sesizări, dar dreptatea și legalitatea se stabilesc în instanță” a declarat Alexandru Proteasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

