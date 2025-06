Alfred Simonis: Continuăm investițiile în sănătate și extindem secția ATI a Spitalului Județean cu fonduri europene

Administrația județeană a semnat contractul de finanțare pentru extinderea secției de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara. Investiția este posibilă prin proiectul transfrontalier „Enhanced cross-border capabilities for primary, emergency and intensive care in Timis – Csongrád-Csanád cooperation area” (acronim ECBC – PEIC), finanțat în cadrul programului Interreg VI-A România-Ungaria 2021–2027. Consiliul Județean Timiș este liderul acestui parteneriat strategic, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este Autoritate de Management.

Cu bani europeni vor fi create patru saloane ATI destinate îngrijirii pacienților adulți, cu o capacitate totală de 8 paturi. Noile spații vor fi complet echipate și vor include săli auxiliare necesare desfășurării activității medicale în condiții de siguranță și eficiență. Extinderea are loc la etajul 2 al Spitalului Județean, prin reamenajarea unui spațiu eliberat în urma mutării centrului de dializă. Suprafața totală a noii secții ATI va fi de aproximativ 260 m², cu circuite medicale conforme tuturor normelor sanitare și cu dotări moderne menite să asigure un control eficient al infecțiilor.

„Universitatea Szeged din Ungaria și Spitalul Clinic Județean din Timișoara sunt partenerii noștri de nădejde în mai multe inițiative de dezvoltare a infrastructurii medicale. Susțin colaborarea transfrontalieră în domeniul medical și cred în rezultatele concrete, palpabile, pe care această colaborare le aduce sănătății pacienților. De exemplu, în proiectul de extindere a ATI-ului, se va lucra la un protocol comun de transfer al pacienților. Dorința mea pentru Timiș este să asigurăm servicii medicale mai accesibile, mai rapide și de o calitate superioară”, a spus Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Pe lângă investițiile în infrastructură, proiectul prevede activități comune de formare pentru rezidenți și personal medical, webinarii tematice și schimburi de experiență. Valoarea totală a proiectului este de peste 3 milioane de euro, iar durata de implementare este de 30 de luni de la semnarea contractului.

