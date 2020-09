Alfred Simonis îşi doreşte un nou mandat pentru actualul preşedinte, la Consiliul Judeţean Timiş, respectiv o schimbare la Primăria Timişoara, acolo unde vrea un nume nou, dar nu unul „comercial”.

„Am votat partidul care a propus oameni competenţi, care a avut decenţa de a propune oameni integri fără probleme penale. La consiliul judetean am votat pentru continuitate, pentru un om care a demonstrat că are capacitatea şi dorinţa de a face lucruri bun pentru judeţul Timiş. La primăria Timişoara am votat pentru un cadidat pe care îl cunosc, pe care îl cunoaştem cu toţii, nu am votat pt un produs comercial, foarte bine ambalat, am votat pentru schimbare, dar care să aducă oameni pe care îi cunoaştem, care au făcut performanţă înante de a-i preocupa funcţia de primar, care să aducă decenţă, bun simţ, competenţă şi responsabilitate în funcţia de primar al municipiului Timişoara”, a declarat preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis.

Liderul social-democraţilor a numit abuz şi tentativă de intimidare a electoratului PSD refuzul secţiei de votare de a se deplasa cu urna mobilă la domiciliul preşedintelui în funcţie al CJT, Călin Dobra, candidat pentru un nou mandat.

