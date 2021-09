Alfred Simonis, la un an de la alegerile locale: „Administrația Fritz, o țeapă uriașă luată de timișoreni”

Alfred Simonis, la un an de la alegerile locale: „Administrația Fritz, o...

Alfred Simonis, deputat PSD Timiș, a lansat miercuri, 29 septembrie, la un an și două zile de la alegerile locale din Timișoara, un atac la adresa primarului Dominic Fritz. „Administratia Fritz- o țeapă uriaşă luată de timişoreni”, își titrează Simonis ultima postare pe rețelele de socializare.

„A trecut deja un an de când Dominic Fritz câştiga detaşat alegerile pentru funcția de primar al Timişoarei şi aşteptam un bilanț, aşa cum se obişnuieşte peste tot în țările civilizate – inclusiv în Germania. Dominic Fritz a ales sală tacă, probabil pentru a nu se expune într-o zonă în care realizările sale administrative sunt …ZERO. Cât despre distanța dintre promisiunile candidatului Fritz şi prestația primarului Fritz cred că nu are rost să vorbim, pentru că este simțită de fiecare timişorean”, scrie Simonis.

Acesta amintește de promisiunile actualului primar: „Digitalizarea completă a serviciilor primăriei; debirocratizarea şi profesionalizarea funcționarilor publici; o primărie de sticlă; un oraş mai nepoluat si mai puțin aglomerat; eficientizarea societăților din subordine”, pe care acum o cataloghează drept „câteva dintre minciunile uriașe cu care candidatul USR-PLUS a manipulat alegerile locale din Timişoara de acum un an.

În antiteză, Simonis vorbește și de prestația din realitate a edilului-șef: „Ce ne-a oferit în schimb administrația Fritz în acest prim an de mandat ? Cozile la ghişeele primăriei sunt la fel de mari; noua organigramă a fost suspendată de instanță, iar reprezentantii «noii» clase politice, promovați pe pile in funcții, sunt diletanți şi paraleli cu administrația; oraşul este murdar, aglomerat şi haotic; societățile din subordinea primăriei sunt tot mai prost conduse. La iarnă există riscul real ca zeci de mii de timişoreni să rămână fără apă caldă şi caldură, în condițiile în care Colterm nu are pe stoc niciun gram de cărbune, prețul la gaz s-a dublat, iar în conturile blocate de creditori ale firmei suflă vântul. Nu s-au cumparat nici până acum certificatele verzi pentru 2021, nu s-a plătit amenda uriaşă de 21 de milioane de euro şi nu s-a pus niciun leu deoparte pentru certificatele care trebuie achiziționate la începutul anului viitor”.

Tocmai de aceea, spune Simonis, actuala administrație „nu are nicio jenă în a anunța că doreşte să scumpească tot în Timişoara: taxele şi impozitele locale, gigacaloria, parcările, transportul în comun, serviciile de salubritate.”.

De altfel, până acum, proiectul de taxe şi impozitele locale pe anul 2021, care prevede anumite majorări, urmează să ajungă în plenul Consiliului Local, cel cu parcările se află în dezbatere publică, tarifele aplicate de Retim s-au majorat ușor chiar marți, 28 septembrie, iar în legătură cu gigacaloria, conducătorii primăriei au dat asigurări cu nu vor scădea subvențiile acordate, dar asta nu înseamnă neapărat că prețul plătit de utilizator nu va crește.

„Cinismul si superioritatea cu care domnul Fritz îi tratează pe care l-au votat şi şi-au pus speranțele în el arată că Timişoara şi-a luat o mare țeapă cu aceşti aventurieri infantili şi incompetenți care nu au condus in viata lor nimic”, își încheie Alfred Simonis postarea.

