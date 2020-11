Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, își anunță demisia din Parlament, în ultima zi de mandat, pentru a nu beneficia de pensie specială (P)

Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, anunță că nu vrea să beneficieze de pensie specială și, drept urmare, în ultima zi de mandat, își va da demisia. Conform lui Simonis, dacă nu va termina mandatul, nu va putea primi nici pensie specială de deputat.

„Nu vreau pensie specială! Pensia trebuie să fie rezultatul contributivității, nu al vreunei funcții. De aceea, îmi voi da demisia din Parlament în ultima zi de mandat, pentru a nu beneficia vreodată de pensie specială!

Conform legii, pensiile speciale se acordă doar dacă parlamentarii au cel puțin un mandat întreg. Nu am de gând să încasez bani care nu mi se cuvin. Ca tânăr politician, cred că a venit timpul să impunem o altă mentalitate în politică. Iar corectitudinea și cinstea în fața oamenilor sunt principii care nu pot fi negociate”, spune președintele PSD Timiș.

Mai mult, acesta amintește de legea inițiată și de el, privind impozitarea cu 85% a pensiilor speciale. El ar fi dorit eliminarea completă a acestora, dar o decizie anterioară a Curții Constituționale ar fi împiedicat acest lucru. Totuși, acesta consideră că Parlamentul, în viitorul său format, trebuie să elimine aceste privilegii. În privința proiectului de lege amintit de liderul deputaților social-democrați, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe pe 8 decembrie.

„Am luptat – fiind ferm convins că așa este corect! – pentru impozitarea drastică a pensiilor speciale. În acest an, am inițiat și am votat legea prin care toate pensiile speciale de peste 7 mii de lei sunt impozitate cu 85%. Mi-aș fi dorit eliminarea totală, dar decizia anterioară a CCR ar fi împiedicat acest proiect să devină realitate. A fost doar un prim pas – corect! – pe care îl puteam face pentru reconcilierea relației între clasa politică și cetățeni.

Pentru viitor însă, viitorul Parlament trebuie să legifereze #FĂRĂPRIVILEGII în funcții publice. Pentru că toți suntem egali”, spune Simonis.

Comandat de Partidul Social Democrat –Organizația Județeană Timiș

Executat de societatea Logos Consulting

Cod de identificare mandatar financiar coordonator: 11200020

Comentarii

comentarii