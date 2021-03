Alin Nica a fost curios și a aflat răspunsul: De ce nu se carantinează Bucureștiul, pe modelul Timișoarei?

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a încercat să afle de la un alt prefect USR-ist, de ce măsura carantinării se aplică diferit de la oraș la oraș. Clar împotriva carantinei, el l-a întrebat pe prefectul Bucureștiului de ce capitala nu a intrat în această procedură, deși condițiile ar fi fost aceleași ca și la Timișoara. Și chiar a și primit răspuns!

Nica s-a declarat mulțumit că întrebarea sa chiar a fost luată în seamă de reprezentantului guvernului în… București.

”Mi-a fost trimis răspunsul prefectului municipiului București la întrebarea de ce nu intră capitala în carantină. L-am citit și pe de-o parte mă bucur, pe alta sunt foarte furios. Mă bucur pentru că invocă argumentele folosite de mine în cazul Timișoarei însă sunt foarte supărat pentru judecata cu dublă măsură. Am atras atenția de nenumărate ori asupra înțelegerii impactului social și economic al carantinei. Am semnalat și am dovedit cu cifre cum este distrusă economia locală. Oare operatorii economici, părinții, copiii, profesorii din Timișoara si cei din zona periurbană merită atenția și considerația Bucureștiului? Vom afla astăzi, la expirarea prelungirii carantinei”, spune Nica.

Dar iată și justificarea oferită de prefectul de București pentru aplicarea unor măsuri diferite în funcție de numele orașului, așa cum a fost prezentată de președintele CJT.

”De ce nu se impune carantina în Bucureşti, în condiţiile în care această măsură a fost aplicată în cazul altor oraşe cu rată de infectare similară? Situaţiile sunt diferite. Bucureştiul, dacă este să judecăm, are cam 25% din economia naţională, mare parte din populaţie, este o aglomerare urbană destul de mare, trebuie luate în considerare toate aceste elemente în momentul în care se impun măsuri, ca să ştim dacă acele măsuri sunt sau nu eficiente.”, se arată în răspunsul trimis de prefectul Bucureștului către Nica.

