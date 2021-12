Alin Nica a părăsit mâhnit sala înainte de finalul ședinței festive organizată de CJ Timiș în cinstea evenimentelor din Revoluția de la Timișoara

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a fost mâhnit, luni, după ședința festivă, organizată de instituția pe care o conduce, dedicată Revoluției din Decembrie 1989. Evenimentul a fost plin de tensiuni, s-a ajuns din nou la discuții neplăcute, iar la final Nica chiar a părăsit sala înainte de finalul ședinței, spunând că nu va mai organiza asemenea ceremonii.

Momentul inițial nu părea să anunțe ce s-a întâmplat ulterior, subprefectul de Timiș și-a prezentat experiența din zilele Revoluției, la care a luat direct parte.

Ulterior, la pupitrul evenimentului au urcat reprezentanții revoluționarilor. Momentul în care tensiunea a crescut a fost când Sorin Oprea a anunțat că în sală se află un parlamentar, care în 1989 era comandatul uneia dintre unitățile militare care au participat la evenimentele din 1989.

„Domnule, cine era comandantul batalionului din Calea Girocului în 89, unde s-a tras și au murit oameni? Lucian (n.r. se adresa lui Lucian Căldăraru, actual consilier local timișorean)?”, a întrebat Oprea.

Răspunsul celui vizat a fost urmat de gestul de a părăsi sala.

„Au fost mai multe unități militare care au acționat, atât în Libertății, Calea Șagului, Calea Girocului. Printre ele se află și o unitate militară – 11085 – care a acționat la comandă la represaliile începând din 16 pe 17 decembrie. Astăzi, acel personaj care a condus această unitate militară este mare parlamentar și se află printre noi. Adevărul te eliberează, fraților! Vă rog frumos să nu tăceți! (…) În semn de protest pentru adevărul care nu mai el te poate elibera eu nu pot să stau în această sală cu personaje controversate care au acționat în represaliile din decembrie 1989. Vă rog să primiți scuzele mele, dar eu părăsesc această sală.”, a spus Lucian Căldărariu.

Cel vizat este deputatul din partea AUR, de Buzău, Nicolae Roman. Între 1987 și 1991, el a fost comandant al Batalionului 1 Infanterie la Regimentul 32 Mecanizat „Mircea” – Timișoara.

Situația s-a tensionat, iar revoluționarii din sală i-au cerut lui Căldăraru să nu părăsească ședinția, ci acest lucru să fie făcut de parlamentarul vizat.

Cel în cauză a primit și un vot pro din partea altui revoluționar, Tudorin Burlacu.

„Colegul nostru cu care am condus județul este deputat de AUR, domnul fost general Roman Nicolae, a avut bunul simț să nu se bage să vorbească primul, a venit de la București pentru noi, deși mâine are vot pentru certificatul verde. Nu am nimic cu niciun partid. Mă p… pe partidele lor (…) Îmi pare rău și îmi cer scuze față de ieșirea colegului meu. Nu știu ce l-a apucat astăzi, probabil o fi un frecuș politic.”, a spus Tudorin Burlacu.

Tot acest moment tensionat a adus reacția gazdei, Alin Nica. Liderul CJ Timiș a subliniat că astfel de momente îl fac să nu mai organizeze asemenea acțiuni.

”Eu, ca gazdă, mă simt umilit și data viitoare nu voi mai organiza astfel de evenimente. Nu cred că cei din 1989 au luptat ca noi, și de fiecare dată când ne întâlnim, să facem bâlci, să ne certam între noi, să ne acuzăm. Haideți să fim ordonați și să respectăm niște rigori solemne ale ședinței comemorative. Văd că și relația dintre asociații e ca relația dintre partide și chiar mai rău, din păcate, și mie îmi pare rău și sunt mâhnit că acest lucru a împietat în ceea ce privește spiritul unei întâlniri solemne care trebuie sa fie de altă factură, nu cu trageri la răspundere. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar o spun, pentru că poate altcineva nu are curajul, dar eu ca gazdă mă simt umilit de astfel de atitudini și vă spun că data viitoare eu nu o să mai particip și nu o să mai organizez astfel de evenimente. Dacă nu există respectul pentru gazdă, pentru solemnitatea momentului și pentru timpul nostru al tuturor”, a spus Nica.

Supărarea liderului Consiliului Județean a fost atât de mare încât a decis să părăsească sala înainte de decernarea unor plachete pentru revoluționarii din sală.

