Alin Nica are întrebări pe relația cu USR PLUS: De ce e interesată atât de mult de funcții, dar și de ce nu face alianțe cu PNL

Alin Nica are întrebări pe relația cu USR PLUS: De ce e...

Președintele PNL Timiș, Alin Nica, nu se lasă și cere ca relația dintre USR PLUS și partidul său să includă alianțe politice în toate primăriile din județ și nu numai în Timișoara, așa cum a spus Dominic Fritz, primarul Timișoarei. El se întreabă de ce formațiunea care ar fi urmat să fie parteneră de administrație în Timiș nu vrea acest lucru, dar și de ce pare să fie atât de interesată de anumite funcții”. Nica a dat un termen de maxim 48 de ore în care vom afla totuși ceva concret legat de aceste negocieri, dar vineri a evitat să se pronunțe, atât asupra termenului în care se va decide numirea vicepreședinților la CJT, dar și asupra numelui acestora.

”Cu răbdare o să ajungem și la vicepreședinți și viceprimar. Am două întrebări pentru USR, pentru că am văzut această bâlbă, zarvă, discuții interminabile. Eu nu am timp de chestiuni din acestea politice, precum ați văzut am mers la București să rezolv proiectele Timișului, las disputele politice și mizele mici pentru politicienii care nu au altă treabă de făcut. Dar am două întrebări pentru USR. De ce nu vor să facă alianță cu PNL peste tot în județ și fac alianțe cu orice alt partid mai puțin PNL pentru că nicăieri unde au primari, ei nu doresc să facă alianță cu PNL. Nu doresc să pună viceprimari de la PNL și am văzut că nici în Timișoara. A doua întrebare. De ce îi preocupă atât funcțiile? Negocierile au avut două componente: alianță peste tot în județ pentru că e ilogic să te aliezi pe sărite sau doar în anumite locuri și agrearea programului comun de guvernare locală. Pe partea de un program comun, am ajuns rapid la un consens, chiar am semnat acel protocol de unul singur și acum sunt acuzat că nu vreau să semnez nu știu ce fițuică. Protocolul pe proiecte l-am semnat încă acum o lună de zile și am așteptat de la colegii de la USR să rezolvăm chestiunea aceea cu alianța în județ”, a declarat, vineri, Alin Nica, liderul PNL Timiș.

Deja aflat pe funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, liderul liberalilor insistă asupra unui acord de majorități în toate primăriile, nu doar la Timișoara, așa cum a sugerat Dominic Fritz că s-ar fi purtat negocierile. E doar viziunea sa aceasta, spune Nica. El a dezvăluit și o parte din intimitatea negocierilor purtate de cele două partide.

”Pentru noi este foarte important ca toată populația județului să beneficieze de această alianță de dreapta. Mi se pare și mie că e un fel de șantaj, dar, sincer, nu vreau să comentez aceste atitudini ostile la adresa noastră din partea celor de la USR. Cred că fierbințeala campaniei electorale unora le ia mințile, dar sper să își bage picioarele în apă rece și să revină la vocea rațiunii și vocea rațiunii înseamnă că trebuie să te gândești la toți locuitorii județului și nu doar la felia ta de tort. Eu am fost votat și am câștigat alegerile în 72% din localitățile acestui județ, inclusiv Timișoara, și ar fi absurd să îi exclud pe cei din cele 71% din localitățile care ne-au dat votul doar pentru a satisface pretențiile unor parteneri care nu sunt corecți față de noi și nu ne privesc cu aceeași deschidere cu care i-am privit noi la început. Nu înțeleg rațiunea, noi am venit la negocieri. La Biled, Lenauheim, la Giulvaz, le-am oferit posturi de viceprimar, lucrurile sau oprit, singura înțelegere realizată fost schimbul Giulvăz Margina. Le-am oferit posturi de viceprimar au preferat să anunțe că susțin candidatul Pro România. Noi am venit cu mai. multe variante și ne-am lovit de refuz. ”, a declarat Alin Nica.

După cum spuneam, Nica nu împărtășește ideea conform căreia negocierile dintre cele două partide ar fi fost purtate doar pe Timișoara.

”Domnul primar vorbește din perspectiva lui, nu a PNL. E normal, pe el asta îl interesează. Cont de majorități se face pe județ. A fost un grup comun, nu înțeleg ce vrea USR. Am avut grup pe județ, acolo ne-am împotmolit. În ceea ce privește Timișoara și Consiliul Județean, acolo ne-am înțeles pentru împărțirea pozițiilor, nu e nicio noutate. Însă noi solicităm ca peste tot unde putem constitui majorități între PNL și USR să o facem împreună și nu separat, cu alte combinații. Nu înțeleg ce vrea USR. Ori nu înțelege el, e grav dacă nu are experiență și nu înțelege că trebuie să facem alianță pentru oameni peste tot și nu pe sărite. Am să fac un anunț legat de negociere în maxim 48 de ore”, a mai declarat Alin Nica.

