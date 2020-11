Alin Nica, atacat de PSD Timiș. „Nu poate depăși nivelul unui politican de ligă mică”

PSD Timiș îl critică pe Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, pentru că nu a mai propus votarea vicepreședinților CJT în ședința de miercuri, 25 noiembrie. Nica, printr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, dădea vina pe cei de la USR PLUS, care, din câte spunea liberalul, nu ar dori să facă alianțe cu PNL în unele localități din Timiș.

Pentru gestul său, cei de la PSD Timiș, printr-un comunicat de presă, îl acuză pe președintele CJT că ar fi „departe de a urmări interesul timișenilor”. „Alin Nica a dovedit astăzi că nu poate depăși nivelul unui politician de liga mică, cel care în față se străduiește să zâmbească și să promită iar în spate face manevre, din păcate, unele proaste și total în defavoarea cetățenilor care au votat schimbarea. Oportunitatea de a deveni stăpân absolut peste județul Timiș l-a orbit pur și simplu pe Nica”, transmit social-democrații.

Reprezentanții PSD îl consideră, din prisma gestului său de miercuri, pe Nica iresponsabil. După părerea pesediștilor, Nica a trădat încrederea celor cărora le-a zâmbit și le-a strâns mâna. În plus, aceștia mai spun că liderul liberal dă dovadă și de incompetență și incapacitate de a lua decizii asumate. În final, social-democrații timișeni caracterizează negocierile dinte PNL și USR PLUS „un teatru ieftin” mânat „doar de propriile interese” și menționează și că toate acuzațiile aduse lui Nica sunt valabile și pentru cei de la USR PLUS.

„Este absolut iresponsabil ca la două luni de la câștigarea alegerilor să nu finalizezi numirea vicepreședinților alături de care să conduci județul. Cine să mai creadă că zâmbetele și strângerile de mână sunt sincere? Declarațiile de bune intenții au sfârșit într-un total eșec, după ce proiectul de numire a vicepreședinților CJT, așteptat să fie discutat la plenul de astăzi, a fost amânat. Considerăm că iresponsabilitatea liderului PNL este dublată de incompetență și de incapacitatea de a lua decizii clare și asumate.

Domnule președinte Alin Nica, administrația înseamnă răspundere și angajament, înseamnă muncă în folosul oamenilor, pentru asta ați fost votat. Jocul acesta pe care îl jucați de două luni poate fi numit teatru ieftin. Nu puteți convinge lumea că sunteți un lider serios. Politica nu se face seara la terasă sau dimineața la cafea, cu declarații prietenoase pe facebook dar cu lipsă de decizie și de asumare.

Toate acestea sunt valabile și pentru reprezentanții USR. Până acum și unii și alții ați demonstrat că vă pasă doar de interesele voastre, de a pune mâna pe niște funcții și de a arăta care iese mai câștigat după aceste negocieri. Dacă vă mai încordați mult mușchii, riscați să faceți febră musculară. Timișenii nu merită acest spectacol politic de slabă calitate. Timișul și Timișoara au nevoie de administrații serioase și de conducători responsabili și asumați. Din respect pentru cetățeni ar trebui să terminați cu jocul și să începeți să lucrați”, au transmis, mai exact, reprezentanții PSD Timiș.

