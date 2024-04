Alin Nica, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al CJ Timiș

Alin Nica și Dominic Fritz au discutat timp de trei zile și au ajuns la concluzia că sunt compatibili și pot merge împreună pe listele de la alegerile locale. Nu au avut o colaborare perfectă în ultimii patru ani, dar au tras concluzia că au făcut, administrativ, multe lucruri bune împreună. În plus, nu au avut diferende la nivel personal, spune Fritz. Acum, cei doi vor merge la lupta electorală împreună, ca să câștige alegerile pentru șefia CJ Timiș și pentru funcția de primar al Timișoarei.

Anunțul oficial pentru ceea ce deja toată lumea era aproape sigură că se va întâmpla a fost făcut vineri, în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat Dominic Fritz și Ligia Dugulescu, reprezentanta PMP.

USR, Forța Dreptei și PMP au decis să candideze pe liste comune, Alin Nica fiind candidatul pentru președinția Consiliului Județean Timiș din partea Alianței Dreapta Unită.

Alin Nica, a admis că nu a fost o colaborare ideală între el și primarul Timișoarei, dar că acum se cunosc și au un proiect gândit dinainte.

”Au fost patru ani în care am avut și contre, am avut și disensiuni, dar mă bucur că am găsit cu toții maturitatea de a trece peste aceste chestiuni care pălesc în fața pericolului major pe care îl avem înainte. Și știu, și ați văzut, e reală dorința celor care ne vor separați, sparți, divizați, de a înfiripa între noi îndoială ,de a readuce pe tapet lucrurile pe care le-am spus unii despre alții în trecut. Știu că am făcut și greșeli, fiecare dintre noi suntem supuși erorii, dar ceea ce pot să vă spun foarte clar este că proiectul pe care îl gândim pentru Timiș și pentru Timișoara transcede orice astfel de disensiune pe care noi am fi putut-o avea în trecut. Eram în primul rând din partide care s-au luptat în timpul campaniei 2020 cu toate armele, era evident o chestiune de necunoaștere reciprocă, pentru că nu ne-am cunoscut înainte, nu știam ce fel de oameni suntem, nu știam, nu cunoșteam ideile și viziunile celorlalți, dar spre deosebire de momentul 2020, acum suntem în fața situației în care dinainte putem veni deschiși, cu inima curată în fața cetățenilor,să le propunem un Proiect dinainte gândit, dinainte discutat, o viziune armonizată pentru Timiș și pentru Timișoara, cu care să nu vindem gogoși nerealiste către cetățeni, ci să vindem, să venim cu o propunere realizabilă, realistă pentru dezvoltarea Timișului și a Timișoarei”; conform lui Nica.

