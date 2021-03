Alin Nica cere din nou eliminarea carantinei. Timișorenii merg la Arad pentru a se antrena și a sta la terase liniștiți

Liderul Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, spune că timișorenii au ajuns să meargă la Arad folosind declarații pe care scriu că merg acolo la rude bolnave, doar pentru a putea utiliza săli de sport, pentru a face shopping sau pentru a sta la o terasă. Aceasta în timp ce afacerile din zona carantinată a Timișoarei mor încet.

Timișorenii au ajuns să scrie pe celebrele declarații că merg la rude bolnave din Arad, când, de fapt, merg acolo pentru a se antrena la o sală sau chiar să facă shopping și să se relaxeze la terase, ”în libertate”.

”Nu am știut ce să răspund azi când am fost întrebat ce părere am despre timișorenii care trec pe declarație că au rude bolnave la Arad ca să se antreneze în sălile de acolo, să facă shopping și să se relaxeze la terasele din Arad în timp ce restaurantele noastre sunt aduse în pragul falimentului, iar în sălile de sport închise nu au voie nici măcar cei care se pregătesc să devină oameni ai legii.Cetățenii sunt prioritatea mea și fac tot ce îmi stă în putință, în limita atribuțiilor și competențelor legale ca președinte al Consiliului Județean. Am semnalat impactul social și economic al carantinei formale și am vrut să o evităm. Am cerut, în repetate rânduri, să “măsurăm de zece ori și să tăiem o singură dată”, subliniază Alin Nica.

De asemenea, el vorbește despre un număr de 100 de candidați la un post în Ministerul Afacerilor Interne și care provin din Timișoara și din localitățile periurbane ale orașului au parte în aceste zile de un tratament diferit față de colegii lor din alte județe, spune Alin Nica, șeful Consiliului Județean Timiș. Aceasta din cauza carantinei din zonă, care face ca antrenamentele celor vizați să nu se poată desfășura.

”100 de candidați M.A.I. din Timișoara și zona periurbană riscă să piardă posturile pentru care s-au pregătit deoarece odată cu suspendarea activităților sportive le este blocat accesul la baza în cadrul căreia trebuiau să facă simularea traseului practic aplicativ. Solicit public o soluție legală urgentă care să oprească tratamentul inechitabil pentru candidații din Timișoara și zona periurbană. Aceștia vor concura împotriva unor persoane din zone necarantinate, care sunt antrenate, testate și cu simulările practice efectuate. În acest sens, mâine dimineață mă voi adresa, în scris, secretarului de stat, șef DSU, Raed Arafat”, spune Alin Nica.

Acesta este doar un caz din numeroasele care afectează viața de zi cu zi a zonei, mai spune șeful CJT.

”Acesta este doar unul dintre prea multele aspecte absurde ale unei carantine total nepregătite. Unii se gândesc probabil că sunt doar 100 de oameni, că asta e, pierd niște locuri de muncă, să depășească momentul. Alții vor întreba de ce m-am oprit asupra acestei situații când sunt atâtea altele, mult mai grave. Cetățenii sunt epuizați, la limita superioară a frustrării, în fața repetării în buclă a unor soluții ineficiente.

De când am atras atenția asupra impactului negativ al carantinei formale, am primit mesaje disperate de la reprezentanții segmentelor de populație afectate. Mi-au scris părinți furioși și discriminați, proprietari de mici afaceri care și-au pierdut munca de-o viață sau foști angajați care se simt rușinați să trăiască din mila statului”, conform lui Nica.

