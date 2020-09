Alin Nica, despre alegerile locale: „A fost un vot anti-Robu, nu anti-PNL”

Alin Nica, în prima conferința de presă a PNL Timiș după alegerile locale, a comentat, printre altele, situația de la Timișoara, unde, după opt ani, liberalii au pierdut primăria. Acesta a spus lucrurilor pe nume: cu toate că a avut realizări, alegerile au fost pierdute de Robu, nu de PNL. Lipsa de comunicare, consideră Nica, a fost principala problemă a deja fostului primar.

„A fost un vot anti-Robu, nu unul anti-PNL. (…) E adevărat, am pierdut alegerile pe Timișoara, votul dat de cetățeni a fost unul masiv împotriva administrației Robu. Dacă ne uităm la voturile pentru președinția CJT, (în Timișoara – n.r.) practic am fost la egalitate, eu și domnul Moș, cu 34,5%. Am avut niște rezultate pe deoparte cu un vot puternic negativ pe Timișoara, și unul puternic pozitiv la județ. Acest lucru îl vom analiza în cadrul PNL”, a spus Nica.

Dacă la început a spus că nu va comenta prea mult motivele care au dus la pierderea Timișoarei, la final Nica a cedat insistențelor jurnaliștilor: „Nu cred că l-a dat presa jos, singur s-a dat jos… Nu a știut să folosească presa ca un mod de comunicare cu publicul, prin care să își prezinte realizările. A reușit să pună reflectorul pe lucruri care nu îl avantajau. (…)

Robu a greșit la modul în care s-a raportat la așteptările oamenilor. Trebuia să fie mai bine conectat la ceea ce oamenii își doresc, în general, și mai atent la modul de relaționare cu presa și cu societatea civilă. Chestiunile acestea de raportate interumană au contat foarte mult. Dacă te cerți cu toată lumea, dacă îți creezi dușmani zilnic, vei avea de pierdut”. Totuși, acesta consideră că inclusiv cei din biroul politic județean ar trebui să își asume rezultatele de la Timișoara și, eventual, să se retragă.

Cu această ocazie, Nica a avut și confesiune: „Acum că s-au terminat alegerile, pot să vorbesc mai direct. M-am retras de pe această listă, trebuia să o deschid. M-am retras tocmai pentru că nu am participat la realizarea ei. Țin la anumite principii. Aceste principii ne-au fi ajutat să avem 2, 3, 4 procente mai mult. Pentru că s-a luat decizia ca lista să fie impusă, să mă încorseteze prin vicepreședinți stabiliți de altcineva, am decis să mă retrag”.

