Alin Nica, despre dorinţa PSD de scădere a preţurilor la alimente: Aşteptăm să vedem propunerile lor în mod concret

Preşedintele CJ Timiş, liberalul Alin Nica a declarat miercuri despre dorinţa PSD de scădere a preţurilor la alimentele de bază că liberalii doresc ca aceste discuţii să fie cinstite, oneste şi nu doar un foc de paie politicianist. PSD doreşte un start fenomenal şi o decolare fantastică a guvernării, a mai spus el, precizând că de aceea vin cu aceste promisiuni ca să creeze aşteptări, emulaţie.

”Aşteptăm să vedem propunerile lor în mod concret, nu vreau să mă hazardez să spun ceva despre un proiect pe care nu îl cunosc şi nu ne-a fost prezentat public, am văzut nişte declaraţii pe care eu le consider politice, pe care nu aş vrea să le comentez pentru că suntem parteneri la guvernare şi nu aş vrea să îi supăr. Declaraţii politice am mai auzit cu majorăm pensiile cu 40% când erau în Opoziţie şi când am ajuns la guvernare ne-am chinuit să majorăm cu 12,5%”, a spus preşedintele CJ Timiş, în emisiunea Proiect de ţară: România.

El a arătat că preţurile la alimentele de bază au crescut peste rata inflaţie şi este bine că cei de la guvern se gândesc la ţinerea sub control a acestor preţuri pentru că afectează în primul rând categoriile cele mai vulnerabile.

”Dorim ca aceste discuţii să fie cinstite, oneste şi nu doar un foc de paie politicianist la televizor, pentru că dă bine să spui acest lucru dar fără nimic concret în final, iar scăderea preţurilor să fie nesemnificativă şi să nu se simtă în buzunarele populaţiei. Cred că PSD doreşte un start fenomenal şi o decolare fantastică a guvernării şi de aceea vin cu aceste promisiuni ca să creeze aşteptări, emulaţie. Eu sunt mai rezervat cu privire la posibilităţile pe care le avem în momentul de faţă. Am mai văzut astfel de discuţii, să vedem cum se vor finaliza”, a arătat Nica.

