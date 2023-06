Alin Nica e dispus să lupte pentru locul său din Consiliul Național de Integritate. Cererea de demitere, atac de imagine a PSD – USR

Eventuala votare a demiterii sale din funcția de membru al Consiliului Național de Integritate ar excede cadrul legal, susține Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Nu există nicio condamnare penală împotriva sa și că simpla depunere a unei plângeri nu înseamnă sub niciun fel o condamnare. Condițiile de demitere a unei persoane din CNI nu sunt îndeplinite în cazul său, iar o adoptare a deciziei îl va face pe Nica să conteste decizia în instanță.

Vorbind despre cererile lansate de șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, și a senatorului USR de Timiș, Radu Trifan, de demitere a sa din postul de membru al Consiliului Național de Integritate, Alin Nica spune că vorbim doar despre ”o mașinărie de lansat în mediul public de inepții”, doar o înscenare de manipulare a opiniei publice.

”În primul rând, propunerea de revocare este un abuz și o încercare a PSD-USR de manipulare a opiniei publice, scop electoral. Spun aceasta pentru că nu există nicio bază legală pentru propunerea făcută de către deputatul Alfred Simonis, inițiată și apoi susținută de către senatorul Trifan. A mai spus-o și cu alte ocazii. Dar, repet, deoarece e important de luat în considerare acest aspect, ANI nu m-a declarat nici în incompatibilitate și nici în conflict de interese. Acest lucru reiese negru pe alb din raportul de evaluare pe care l-am primit de la Agenția Națională de Integritate. Deci n-am ce să contest la Agenția Națională de Integritate. Nu sunt în judecată cu Agenția Națională de Integritate. Raportul meu cu Agenția Națională de Integritate pe spețele care mi-au fost imputate s-a încheiat odată cu trimiterea acestui raport de evaluare”, a declarat, joi, Nica.

Nu există elemente de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

”Am mai văzut știri în ziare sau, chiar, mă rog, știri în ziare preluând declarații politice ale adversarilor politici cum că ANI m-a declarat în incompatibilitate, ANI a declarat în conflict de interese. Este total fals, total neadevărat și vreau să vă spun că în data de 25/01/2023 după înregistrarea acestor sesizări la adresa mea, ANI a emis un raport de evaluare în care precizează, citez, nu au fost identificate elemente de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese în materie administrativă. Legat de incompatibilitate. Nici nu se pune problema, pentru că nu am fost reclamat că ar fi în vreo poziție de incompatibilitate. Asta ca să clarificăm foarte bine aceste aspecte care au circulat în spațiul public”, a mai spus șeful PNL Timiș.

O eventuală demitere a sa ar fi un act ilegal, fiind clar stabilite de legislație condițiile în care poate fi schimbat din postul în care a fost numit de Asociația Consiliilor Județene, mai susține Nica.

”Demersul PSD-USR spun că excede cadrului legal, pentru că în legea 144 pe 2007 de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Integritate se specifică foarte clar care sunt condițiile de revocare, situațiile de revocare a unui membru din Consiliul Național de Integritate și aceștia sunt, citez, mandatul de membru al consiliului încetează înainte de termen prin revocare de către Senat, pentru neîndeplinirea atribuțiilor legale prin demisie, ori în caz de deces, ori nu sunt îndeplinite niciuna dintre aceste trei situații”, a mai declarat Nica.

El a mai acuzat de ipocrizie demersul, vorbind despre o dublă măsură, mai ales în cazul USR, unde Alen Coliban, Ruben Lațcău sau Nicușor Dan au avut probleme penale, dar sunt pe funcție, în ciuda sloganului cu ”Niciun penal în funcții publice”.

”Credeți că PSD și USR, partidele dl. Simoni și Trifan sunt curate ca lacrima, sunt fără pată. Nu doar că membrii PNL nu fac plângeri neîntemeiate prin care să intoxice oamenii de bună credință, oricare dintre noi. Și asta o spun, chit că sunt eu în această situație, dar știu din experiența pe care am avut-o și ca primar, oricare dintre noi, absolut oricare dintre noi, fie că suntem oameni politici, jurnaliști, funcționari, poate să se umple de plângeri penale în maxim două-3 săptămâni. Dacă în jurul nostru sunt persoane de rea-credință care pot să înseileze o serie de motive prin care să spună că ai făcut x faptă, ai făcut y abuz? Dar asta nu înseamnă că persoana respectivă este din start vinovată”, conform șefului CJ Timș.

Nica spune că prin pozițiile sale la adresa Agenției Naționale de Integritate ar fi deranjat anumite grupuri de interese, ceea ce ar putea justifica, cumva, situația actuală, în care se cere demiterea sa.

În acest moment, PSD și USR au devenit colaboratori, cel din urmă partid fiind doar un instrument al primului.

„Atacul politic asupra mea are legătură cu obișnuința PSD și, mai nou, a USR care a devenit practic instrumentul PSD de atac, de a deturna activitatea instituțiilor legitime ale statului prin diverse plângeri și sesizări neîntemeiate asupra unor ținte politice”, conform oficialului.

Plângerile penale depuse de ANI nu înseamnă condamnări. Mai mult, doar 11% dintre aceste plângeri duc la condamnări, deci 8 din 9 plângeri nu ajung în instanță sau primesc rezoluții negative.

