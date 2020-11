Alin Nica își publică pe internet toate diplomele de absolvire

După scandalul produs pe tema studiilor urmate și finalizate de primarul Brașovului, Alen Coliban, Alin Nica, șeful CJ Timiș a decis să-și publice pe internet toate diplomele de absolvire. Decizia este una care să ajute la creșterea credibilității mediului universitar și a percepției publice a acestuia.

“Am participat ieri la o întâlnire cu rectorii celor patru universități de stat din Timișoara și sunt încântat că am făcut împreună primul pas către o colaborare care se poate concretiza într-un centru de cercetare interdisciplinară. De asemenea am propus identificarea de clădiri și terenuri aflate în administrarea statului, județului sau ale comunelor sau orașelor din județ care pot fi transferate universităților cu scopul de creștere a capacității de școlarizare și cercetare. În cadrul aceleiași întâlniri cu reprezentanții mediului universitar s-a abordat un subiect care afectează negativ percepția cetățenilor asupra legitimității studiilor superioare, și anume practica unor persoane publice de a-și îmbunătăți CV-ul cu studii nefinalizate. Înțeleg îngrijorarea lor și susțin un demers de transparentizare a parcursului universitar al persoanelor publice. Voi publica pe site-ul CJT diplomele care îmi certifică CV-ul și îi încurajez pe colegii aflați în funcții alese să facă la fel deoarece consider că ar trebui să fim mândri de școlile și profesorii care ne-au format”, a declarat Alin Nica.

