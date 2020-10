Alin Nica, noul lider al PNL Timiș, atacat dur de noul primar liberal al Lugojului

Claudiu Buciu, noul primar ales al Lugojului și președintele organizației lugojene a PNL, a lansat un atac extrem de dur la adresa noului președinte interimar al PNL Timiș, Alin Nica, după ce Colegiul Director al PNL Timiș a anunțat ordinea candidaților liberali pentru Parlamentul României, iar Adriana Corbeanu, reprezentanta liberalilor lugojeni, a fost plasată doar pe locul 8 pe lista PNL pentru Camera Deputaților. “Timișul, la nivel european? Domnule Președinte Interimar Nica, ați abdicat deja de la principiile pe care le tot enunțați în campanie și cu care ați câștigat încrederea Timișenilor! Promovând politicieni care fac afaceri cu statul, niciodată nu vom fi la nivel european! În Europa nu există politicieni care fac afaceri cu statul. Pentru dvs. și pentru ”echipa“ dvs. însă PNL Timiș se reduce vertiginos la interese financiare de grup. Noi, Lugojenii, ne-am eliberat, după 12 ani, nu doar de PSD ci mai ales de modul PSD de a face politică, respectiv administrație. Nu mai ai loc în Lugoj de firmele lor, politicienii lor sunt însă ”deștepți“, și-au mutat firmele pe prieteni, iar ei, din funcțiile lor politico-administrative, direcționează contracte publice spre firmele pe care le dețin în fapt, nu și în drept. Acum, Lugojenii s-au eliberat. La nivel de județ a fost și este la fel. Timișenii au votat pentru un ”nivel european“ nu pentru unul cu puternic miros de Teleorman. Surpriza neplăcută, la nivel județean, vine însă chiar de la partidul în care cred și alături de care am câștigat alegerile la Lugoj. Bătaie mare pe locurile de pe listele de candidați pentru Parlamentul României. La modul cum conduceți însă filiala, eligibile sunt doar trei locuri la Camera Deputaților și doar un loc la Senat. Concurență. Transparență. Firesc. Integritate. Competență. Experiență. Discurs. Asta cereați domnule Nica celor care erau pretendenți. Absolut corect. Ați propus ca totul să fie democratic, totul să se facă prin vot secret… Minunat. Ați cerut ca pretendenții să țină un discurs în fața colegilor, să se prezinte, să-și prezinte programele… s-a ales praful de ce tocmai ați propus. Noii eligibili pe care i-ați pus dvs. și ”echipa“ pe listă, tocmai că nu sunt în stare de tot ce le cereați dvs., fapt pentru care ați renunțat la o selecție pretențioasă. V-ați redus la a impune cu forța – efemeră – niște candidați indezirabili. Ați dat voturi în pădure, în loc fără semnal la telefon, umilindu-vă colegii primari, într-un organism care nu există în statutul PNL. N-a contat. Ați votat până a ieșit cum ați vrut. Personal îmi miroase a Dragnea și Dancilă, însă acest mandat al dvs., la ce început nici măcar nu are, va demonstra cu vârf și îndesat că am dreptate. Sper să fie cât mai scurt. Pentru binele PNL Timiș. Primarii au dreptul legitim să facă propuneri. Care sa fie luate în seamă. Dar nu au dreptul să impună liste întregi. Și o să înțelegeți mai jos de ce. Acest ”for“ legitim dar ilegitim în a impune unei întregi organizații județene doar ce ”hotărăște“ el, a votat, pe locuri eligibile sau semieligibile, candidați care fac afaceri cu primari liberali – adică chiar cu cei care i-au votat. Adică dețin societăți comerciale, ei înșiși sau socrii lor, care fac afaceri (descrise detaliat mai jos) chiar cu primăriile conduse de primari din acest for și care i-au votat pe ei, pe afaceriști, să meargă în Parlamentul României, în numele PNL Timiș, pentru un ”Timiș la nivel european“… nu sună bine. Da. Ați înțeles bine! Domnule Președinte Interimar, Nica, ați început nu cu stângul, ci cu modul PSD de a face politică și administrație. Eu vă somez să vă opriți. Eliminați-i de pe liste și lăsați oamenii valoroși din PNL Timiș să ne reprezinte. Nu fac propuneri. Organizația Lugoj retrage și orice propunere făcută deja, pentru că nu vrea să fie parte a unei înșelătorii, dar și pentru faptul că, nu-i așa, la vot a ieșit că merităm un inexistent loc opt pe lista dvs. Ne așteptam să fiți total transparent cu adevărat. A organiza votul acestui for al primarilor, repet, într-o locație unde telefoanele nu au deloc semnal, ori a propune un ”vot secret“ care va fi dat exclusiv de oameni numiți de dvs. într-un BPJ Interimar, nu face decât să ne aducă aminte de modul cum a dorit Dragnea să adopte Ordonanța 13. Nu ne insultați inteligența și nici nu ne desconsiderați puterea de a apăra valorile PNL. V-am informat personal, telefonic, cu privire la faptul ca voi face publice aceste detalii. Am rămas șocat atunci când mi-ați spus că aș face rău partidului. Păi, sincer, pe mine mă interesează să fac, atât bine cât pot, doar oamenilor simpli. Iar dacă mintea și sufletul dvs. si-au dat seama că aceste adevăruri spuse public vor face ”rău partidului“ înseamnă că sunteți de acord cu mine, că nu e bine ce se întâmplă. Dacă această situație era una corectă, dezvăluirea ei nu v-ar fi îngrijorat. Însă văd că vă îngrijorează profund. Puteți să sunați pe oricine, eu nu sunt aici sa fac pași înapoi ci să fac doar pași înainte pentru oamenii care nu se pot apăra în fata unora ca dvs. care au putere, care au fost investiți cu încredere chiar de acești oameni simpli, dar care faceți greșeli fundamentale promovând în funcții publice oameni care fac afaceri cu statul. Bănuiesc ca am fost destul de clar. Cât despre partid, atâta timp cât va fi reprezentat așa cum o faceți dvs acum, prefer să-i fac acel rău necesar care, fie vă va aduce cu picioarele pe pământ, fie vă va înlătura cât mai repede. Partidul este doar mijlocul prin care unii dintre noi ajungem în administrație, singurul loc de unde putem aduce bunăstare pentru oamenii simpli. Așadar, iată cine și ce afaceri face cu primarii liberali: Domnul Șandru Cosmin, ”votat“ pe locul trei (eligibil) pe lista PNL Timiș pentru Camera Deputaților, prin firma deținută de domnia sa (SANDECOR GREEN SRL) a încheiat și derulat contracte de achiziții publice cu următoarele entități publice (selecție): 1. Lenauheim: „Amenajare spațiu verde“ – 310.050 RON; 2. Sandra: „Fântâna arteziană“ – 149.970 RON; 3. Sandra: „Amenajare spațiu verde“ – 42.003 RON; 4. Sandra: „Toaletare arbori“ – 60.350 RON; 5. Deta: „Amenajare spatii verzi“ – 69.990,24 RON; 6. Deta: „Furnizare plante“ – 15.028 RON; 7. Deta: „Amenajare peisajeră“ – 44.000 RON; 8. Livezile: “Amenajare spații verzi“ – 32.000 RON; 9. Sandra: “Amenajare parc“ – 71.200 RON; 10. Sandra: “Toaletare arbori“ – 35.000 RON Cu mențiunea ca 90% din cifra de afaceri a acestei societăți este realizată din contracte cu statul. Domnul Șandru însă este doar vârful de pe listă, în spatele dânsului, împingând-l în sus, fiind socrul, domnul Dinulescu, care prin două din firmele sale, chiar face bani cu statul: Group DCM SRL 1. Topolovățu Mare: „Modernizare infrastructura rutiera“ – 4.646.766,80 RON; 2. Consiliul Județean Timiș: „Lucrări de întreținere“ – 4.279.755 RON; 3. Consiliul Județean Timiș: „Asfaltare DJ588B“ – 15.244.553,04 RON; 4. Sânnicolau Mare: „Modernizare drumuri“ – 3.060.301,32 RON; 5. Sânnicolau Mare: „Reabilitare infrastructură“ – 2.903.304,05 RON; 6. Sânnicolau Mare: „Reabilitare străzi“ – 644.575, 80 RON; 7. Sânnicolau Mare: “Reabilitare structura rutieră“ – 2.312.026,94 RON; 8. Sânnicolau Mare: “Modernizare străzi“ – 9.746.091,69 RON; 9. Deta: “Amenajare străzi“ – 362.943, 49 RON; 10. Deta: „Reparații îmbrăcăminte asfaltică“ – 98.975,47 RON; 11. Deta: “Reparații drumuri pietruite“ – 72.372,60 RON; 12. Deta: „Reparații DC 186“ – 28.107,20 RON; 13. Deta: “Reparații stradă“ – 53.114,27 RON; 14. Deta: “Reparații cu mixtura asfaltică“ – 322.984 RON; 15. Deta: “Reparații îmbrăcăminte asfaltică“ – 260.587,44 RON; 16. Deta: “Reparații DC 186“ – 42.009,60 RON; 17. Deta: “Reparații parcare“ – 52.290 RON… etc. Tot socrul domnului Șandru, printr-o alta firmă, “Dinu Instal SRL“ a încheiat următoarele contracte cu primarii din „echipa“ dvs. și chiar cu primăria condusă de dvs.: 1. Dudeștii Noi: „Racord canalizare“ – 208.056 RON; 2. Dudeștii Noi: „Reparații centrală“ – 2.450,74 RON; 3. Dudeștii Noi: „Reparații canalizare“ – 39.389,71 RON; 4. Dudeștii Noi: „Intervenție și reparație canalizare“ – 14.285 RON; 5. Dudeștii Noi: „Reparații rețea apă“ – 200.000 RON; 6. Dudeștii Noi: “Reparații și întreținere centrală“ – 21.662,51 RON; 7. Dudeștii Noi: “Montare pompă“ – 15.773,59 RON; 8. Dudeștii Noi: “Branșament apă“ – 36.503,56 RON; 9. Dudeștii Noi: “Foraj alimentare apă“ – 398.962,34 RON; 10. Dudeștii Noi: „Extindere canalizare“ – 402.824,8 RON; 11. Dudeștii Noi: “Reparații rețea apă“ – 128.165,14 RON; 12. Dudeștii Noi: “Revizie și reparații instalație încălzire“ – 16.427 RON; 13. Moșnița Nouă: “Extindere rețea apă“ – 3.963.506,9 RON; 14. Ghilad: “Extindere canalizare“ – 4.069.553,4 RON… etc. Timișenii nu sunt de acord cu asta. Nu de asta v-au votat! Asta este reforma pentru care l-ați hărțuit pe domnul Robu??? Vă rog să revizuiți lista și să o faceți după dorințele decente ale timișenilor. Ei nu vor să fie reprezentați de parlamentari care și primesc salariu de la ei, dar care fac și afaceri cu statul. Pe de altă parte, colegii din PNL Timiș care merită cu adevărat un loc eligibil, doar pentru că nu fac afaceri cu dvs., cu secretarul interimar ori cu ”echipa“ dvs., nu au primit acest loc eligibil? Unde sunt seniorii partidului, unde sunt antreprenorii adevărați ai PNL? Unde sunt tinerii excepționali pe care-i avem și care-și câștigă existența în mediul privat? Acum înțelegem și noi de ce, ani de zile l-ați atacat pe domnul Robu, contribuind și dvs. și ”echipa“ la pierderea alegerilor pentru Primăria Timișoara, acum înțelegem de ce toată zbaterea dvs. de a elimina ”străinii“ de pe liste, s-a stins în cenușa banilor publici. Nu pentru ca PNL Timiș să trimită în parlament oameni reprezentativi, ci pentru a-i trimite acolo pe oamenii cu care dvs., secretarul interimar și “echipa“ faceți afaceri bune de ani de zile. Mă bucur că Bucureștiul și-a spus cuvântul, că de era după dvs. cine știe ce listă total nevotabilă aveam. Nu pentru asta v-au votat timișenii! Sper sincer să reevaluați lista și să eliminați elementele care nu ne fac cinste. Altfel, va invit respectuos, să faceți campanie oriunde în județ, cu excepția Lugojului. Vă mulțumesc!”, menționează Claudiu Buciu într-o scrisoare adresată liderului PNL Timiș, Alin Nica.

