Alin Nica: PNL votează propunerea USR pentru funcţia de vice-primar al municipiului Timişoara şi îl va propune ca și candidat pe Cosmin Tabără – Video

la interval de câteva minute, atât Alin Nica, dar și Dominic Fritz, reprezentanții PNL și USR PLUS, au ieșit cu declarații legate de votul de luni, din Consiliul Local Timișoara, pe tema viceprimarilor. Liberalul spune că partidul său a decis să voteze ambele propuneri, atât Ruben Lațcău, de la USR, dar și Cristian Tabără, de la PNL. De cealaltă parte, Dominic Fritz spune că această propunere nu devine realitate până ce posibilii parteneri nu dau în scris că îl acceptă pe Cristian Moș, vicepreședinte la consiliul județean.

Primul care a prezentat o poziție publică a fost Alin Nica.

”Nu înțeleg care este vâlva în sânul USR, despre ce va face PNL la următoarea ședință de consiliu local, în care se vor alege vicepreședinții municipiului reședință de județ. Din punctul de vedere al nostru situația este clară, am discutat în forurile extinse ale partidului și în Biroul Politic Timișoara și cel județean, și în Forul Primarilor, și am hotărât, în majoritate covârșitoare să sprijinim demersurile ca primăria Timișoara să se apuce de treabă și să susținem atât candidatul nostru, Cosmin Tabără, dar și candidatul USR, Ruben Lațcău, astfel încât echipa executivă să fie funcțională și lucrurile bune pentru oameni să prindă concretețe. În jurul acestui subiect, din punctul nostru de vedere lucrurile sunt clare, vom vota la vedere. Poziția noastră este deschisă, hai să ne apucăm de treabă. Actele de politicianism meschin sau atacurile politice nu își au rostul. Noi ne vom abține în continuare de la manifestări de campanie electorală și ne vom axa pe atribuțiile administrative, în așa fel încât ce s-a întâmplat la neamț să nu se întâmple și aici. De aceea, această mână întinsă pe care noi PNL o întindem spre cei de la USR PLUS să fie receptată pozitiv, să facă același lucru în toate UAT din județ, unde și acei cetățeni au nevoie de o asemenea majoritate, PNL și Alianța USR PLUS. Și cetățenii din Dumbrăvița și din Giroc și din celele late localități merită acest lucru”, a anunțat Nica.

La scurt timp și-a precizat părerea și Dominic Fritz.

”Astăzi, cei doi supleanți o să depună jurământul și o să votăm și un viceprimar pentru Primăria Timișoara. Propunerea mea a fost Ruben Lațcău, din partea alianței USR PLUS. Fac un apel către toți consilierii locali, din toate partidele, să-l votăm în unanimitate, să trimitem un semnal tocmai că putem colabora în aceste clipe grele. În orice variantă, în orice negociere, USR PLUS are un viceprimar, deci nu trebuie să se ferească să-l voteze pe Lațcău, și mă bucur că cei de la PnL au dat un semnal că o să îl voteze. Din păcate, după cum știți, nu este închisă nicio majoritate stabilă nici în consiliul local, nici în consiliul județean. Din acest motiv nu vom vota astăzi al doilea viceprimar. Am luat la cunoștință că PNL o să îl propună astăzi pe Cosmin Tabără ca viceprimar, un coleg pe care îl respect și aștept să fie al doilea viceprimar al Timișoarei. Din păcate suntem într-o situație în care de o lună, tot ce sa vorbit s-a schimbat, PNL s-a tot răzgândit, dorința noastră este să avem un vicepreședinte la CJT și un viceprimar PNL la consilul Local și această înțelegere să fie respectată. Deci eu aștept să avem această înțelegere în scris, până la ora 5. dacă nu, lăsăm acest loc liber până avem o înțelegere în care să avem încredere. Eu am auzit zvonuri cum că PNL la nivel de consiliu județean vrea să aștepet pânu după alegeri să facă o alianță cu Pro România și eu sunt precaut”, a declarat Fritz.

El e ferm pe poziție.

