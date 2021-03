Alin Nica, preşedintele CJ Timiş, spune că şi-a menţinut votul împotriva carantinării oraşului Timişoara şi a comunelor periurbane

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a anunţat că şi-a menţinut votul de încetare a carantinei în Timişoara şi în localităţile periurbane Moşniţa Nouă, Giroc, Ghiroda şi Dumbrăviţa, însă se va supune votului final al tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care a decis carantinarea celor cinci localităţi pentru următoarele şapte zile.

”Din punctul meu de vedere nu s-a schimbat nimic faţă de discuţiile pe care le-am avut în Comitet în urmă cu două săptămâni şi mi-am menţinut votul, pentru că părerea mea e în continuare că această carantinare e de formă şi fără măsuri noi nu vom vedea eficienţă a acestei carantine. Argumentele au fost exact aceleaşi ca şi acum două săptămâni, cei care au votat pentru va vor spune. În privinţa măsurilor, nu sunt chestiuni semnificative schimbate faţă de carantina de acum două săptămâni, tocmai de aceea nu am votat pentru. Nu am văzut hotărârea. Mi se pare că e permis ieşirea din casă după ora 22.00 doar pentru vaccinare, s-a eliminat chestiunea cu perioada pentru pensionari. Un alt motiv pentru care eu mi-am menţinut decizia este că am cosnstat o discrepanţa majoră între punctajul DSP şi cel al INSP şi am pus întrebarea la care nu am primit răspuns. De exemplu, care sunt măsurile suplimentare pe care le avem în vedere că să creştem eficienţa măsurilor de carantină. Nu mi s-a răspuns. Am întrebat care sunt cifrele pe partea de vaccinare şi cum putem întări acest proces, nu mi s-a răspuns în mod acceptabil”, a declarat Alin Nica, după şedinţa CJSU.

Întrebat cum a votat primarul Timişoarei, Dominic Fritz, în privinţa carantinei, Nica a explicat că edilul şi-a susţinut poziţia.

”A avut şi dumnealui poziţia pe care şi-a susţinut-o, am avut şi puncte comune în interiorul Comitetului. Cred că şi-a nuanţat puţin poziţia, aşa am observat şi a fost în acord cu mine când am ridicat anumite probleme legate de funcţionarea acestui Comitet şi fundamentarea deciziei bazată pe cifre şi date concrete şi informaţii de încredere pe care să ne putem baza decizia”, a declarat Alin Nica.

Alin Nica a mai spus că Dominic Fritz nu a mai invocat motive politice şi a arătat că au fost discrepanţa între punctajele INSP şi DSP.

”Nu a mai invocat motive politice (Dominic Fritz – n.r.), însă INSP-ul, trebuie să ne uităm ce are în antet.Nu scrie CJT sau vreun minister condus de PNL, ci scrie Ministerul Sănătăţii. Dacă INSP a dat aceste măsuri, nu ni se poate reproşa nouă, celor de la PNL, că este o decizie politică. Inclusiv această dovadă arată clar că nu e o decizie politică, sau poate nu mai ştiu eu cine conducre Ministerul Sănătăţii. Sunt diferenţe majore de abordare între avizele anterioare şi cel actual. Nu ştiu dacă între timp s-a schimbat metodologia. DSP evalua la 7-14 zile, în timp ce INSP a evaluat la 30 de zile. DSP anunţă 57 puncte, iar INSP- 87 puncte. 30 de puncte e o diferenţa foarte mare şi eu n-am fost de acord”, a mai declarat Alin Nica.

”Decizia este luată, eu m-am bătut în acest comitet împotriva carantinei, pentru că restricţiile să fie ridicate. Asta este, trebuie să le respectăm. Îndemn şi cetăţenii la responsabilitate civică şi s-a reuşit a depăşim acest moment împreună, chiar dacă suntem nemulţumiţi, dar regulile sunt reguli şi trebuie să le respectăm. Asta nu înseamnă că nu sunt nemulţumit în continuare. Voi lupta în continuare pentru vocea oamenilor care s-au săturat de astfel de restricţii fără fond, doar pe hârtie”, a declarat Nica.

Carantina se prelungeşte la Timişoara şi în cele patru comune periurbane pentru şapte zile. Aceasta a fost decizia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş convocat miercuri la prânz de prefectul Zoltan Nemeth.

În cadrul CJSU au fost prezentate punctaje diferite de către DSP Timiş şi INSP în susţinerea carantinei. Astfel, daca la Timisoara, DSP a prezentat un punctaj de 57, INSP a prezentat punctajul 87.

Rata de infectare cu COVID-19 era miercuri astfel: Timişoara- 8,43; Moşniţa Nouă- 11,45; Giroc-10,03; Ghiroda- 7,35; Dumbrăviţa- 6,9.

