Alin Nica, preşedintele PNL Timiş: ”Premierul Nicolae Ciucă este o variantă viabilă pentru funcţia de preşedinte al PNL”

Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, a declarat că a decis, în urma unei şedinţe de Birou Politic Judeţean, să semneze convocatorul pe care 40 de filiale judeţene ale patrtidului l-au semnat, în vederea organizării unei şedinţe extraordinare în care se va discuta schimbarea preşedinteui PNL, Florin Cîţu. Nica a mai precizat că premierul Nicolae Ciucă este ” o variantă viabilă” pentru funcţia de lider PNL.

”Subiectul fierbinte acum e ce se întâmplă în PNL. De aceea vreau să vă spun că am avut o şeidnţă de BPJ şi cu toţi primarii filialei. Am luat decizia să semnez convocatorul pe care cele 40 de filiale l-au pregătit în vederea unei şedinţe extraordinare, să discutăm situaţia din partid statutar şi să luăm deciziile în consecinţă. Cred că locul în care aceste reproşuri, observaţii, care să ateste dorinţa de schimbare este în forurile naţionale. PNL este şi va fi unit inclusiv după această situaţie şi îmi doresc că lucrurile să decurgă fără evenimente cum am avut anul trecut, care au adus o pată pe istoria PNL”, a declarat Alin Nica, preşedintele PNL timiş, într-o conferinţă de presă, vineri.

Nica a precizat că susţine dezbaterea în interiorul partidului şi că Nicolae Ciucă este ”un factor de stabilitate” şi ar putea prelua funcţia de preşedinte PNL.

”Susţin dezbaterea în cadru statutar, în partid a oricărei variante. Nu am avut o analiză a activităţi conducerii. Când se schimbă conducerea cu o alta trebuie să se facă mai întâi o analiză. Mă abţin să spun ce decizie va lua BEX-ul. Ceea ce mai pot să spun e faptul că premieul Nicolae Ciucă este o varianta viabilă pentru funcţia de preşedinte al PNL, e un om care performnează la Guvernare iar în aceste condiţii geopolitice tulburi e un factor de stabilitate”, a declarat Nica.

Liderul PNL Timiş a mai arătat că în partid se doreşte o dezbatere internă.

”Din discuţiile pe care noi le-am avut, la Bucureşti, am fost ieri acolo şi am discutat cu mai mulţi lideri, se doreşte o dezbatere internă şi colegii care au iniţiat această mişcare mizează pe o rezolvare elegantă a acestei discuţii. Îl respect în continuare (pe Florin Cîţu – n.r.) pentru ce a făcut pentru PNL, e un reputat economist, a avut rezultate extraordinare într-un an pandemic, iar în 2021 a consolidat acea revenire economică, sunt rezultate notabile pentru noi în condiţii dificile, ceea ce i se datorează în cea mai mare măsură”, a mai declarat Alin Nica, conform news.ro.

