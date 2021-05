Alin Nica și Dominic Fritz, în vizită la Ministerul Culturii. „Împreună vom face din TM2023 un proiect de care să fim mândri mulți ani de acum încolo”

Joi, 20 mai, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, au fost până la București, la Ministerul Culturii mai exact, pentru a discuta cu ministrul Bogdan Gheorghiu, secretari de stat și responsabili financiari, juridici și culturali relansarea proiectului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

„Astăzi, în prezența primarului Dominic Fritz, am purtat discuții importante la Ministerul Culturii cu scopul de a clarifica modul în care va fi implementat proiectul TM2023. Am avut o ședință tehnică de lucru cu secretarul general al ministerului alături de responsabili financiari, juridici și culturali, iar apoi, în cadrul întâlnirii cu ministrul Bogdan Gheorghiu am subliniat necesitatea numirii urgente a reprezentantului ministerului în consiliul director al Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană pentru ca acest organism să poată funcționa conform statutului ca structură de coordonare a asociației”, transmite Alin Nica, într-o postare de pe pagina sa de Facebook.

Președintele CJT își reiterează susținerea pentru folosirea actualei structuri de implementare, cea descrisă în dosarul de candidatură. În aceeași notă cu declarațiile anterioare ale lui Fritz, Nica cere nominalizarea comisarului guvernamental delegat special pentru acest proiect. Postul este deja înființat și organigrama schimbată.

Totuși, Nica mai atrage atenția asupra unui „subiect fierbinte”: modul în care este repornit proiectul TM2023 „astfel încât la monitorizarea Comisiei Europene din iunie să nu ne trezim în fața unui dezastru”. „Din păcate există mari întârzieri în ceea ce privește atât finanțarea programului artistic, cât și a programului de investiții. Am discutat despre modificări legislative care să facă derogări de la legislația din domeniul achizițiilor publice pentru a grăbi realizarea investițiilor, dar și accelerarea procedurilor administrative de avizare și aprobare a documentațiilor tehnice la nivel local. Eu am propus descentralizarea la nivelul Primăriei Timișoara și CJ Timiș a finanțării de la Guvern și am cerut o reeșalonare a bugetului pe anii rămași”, mai precizează liberalul.

În aceeași ordine de idei, Nica „scoate de la naftalină” ideea semnării unui angajament tripartit la nivel înalt, prin care Consiliul Județean, Primăria Timișoara și Ministerul Culturii să transmită „un mesaj puternic că sprijinim în mod real programul TM2023”.

„Susțin proiectulul TM2023 din toate punctele de vedere. Sub conducerea mea, CJ Timiș și-a îndeplinit la zi obligațiile care îi revin, iar personal, ca timișorean, sunt cu sufletul alături de acest proiect. Am pus la dispoziția partenerilor instituționali toată experiența mea ca expert european în acest domeniu, cu convingerea că împreună vom face din TM2023 un proiect de care să fim mândri mulți ani de acum încolo”, încheie liberalul.

