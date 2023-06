Alin Nica și Romeo Dunca, președinții consiliilor județene Timiș și Caraș Severin, au primit “Oscarul Maxagro”

Cu prilejul marcării a 30 de ani de activitate, vineri, 16 iunie, compania Maxagro care exploatează 10.000 de ha în Timiș, a oferit Oscarul Maxagro lui Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, și lui Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș Severin, pentru susținerea agriculturii.

“În total au fost premiați 15 parteneri care ne-au susținut de-a lungul anilor și ne-au stat aproape de-a lungul celor 30 de ani’, a spus Darius Georgiu, vicepreședintele Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Timiș, cel care a înmânat premiile.

Cu acest prilej, Alin Nica i-a felicitat pe frații Zifceac fondatorii și conducătorii fermei.

“Maxagro este un model de investiție pentru Banat și pentru întreaga țară. Capitalul autohton trebuie să-l protejăm și să-l stimulăm, să-l ajutăm să se dezvolte tot mai mult.

În aceste vremuri tulburi, trebuie să ne bazăm mai mult pe ceea ce putem noi să facem, deși și multinaționale au ajutat țara. Oamenii care aleg să-și riște liniștea, banii și sănătatea trebuie ajutați în activitatea lor să se dezvolte, fiindcă merită.

Ei dau locuri de muncă, provoacă dezvoltare, iar atunci când vine o criză, iar multinaționalele pleacă, e sunt cei care rămân aici cu afacerea lor să ducă mai departe economia locală.

Agricultura este unul din domeniile forte ale Timișului, iar familia Zifceac și Maxagro sunt un exemplu în acest sens și îi felicit pentru reușite în extraordinara afacere care se dezvoltă cu mare succes în Timiș de 30 de ani”.

De asemenea, Romeo Dunca, președintele Consiliul Județean Caraș Severin, a declarat că Maxagro este o firmă românească mare care face performanță într-o junglă în care este foarte greu să reziști și să faci performanță. Totuși Maxagro a dovedit că poate și să facă superperformanță și să aibă succese extraordinare în agricultură în acești 30 de ani.

“Ați făcut bine și județului Caraș Severin. Am văzut că se poate lucra și cu bani mai puțini foarte bine, fiindcă am constatat că în Caraș Severin s-a făcut uneori scump și prost și să primim bani pentru ceea ce nu am făcut. Dumneavoastră sunteți exact invers. Contez pe dumneavoastră și sper să vă faceți punct de lucru la Măureni să rămână niște bănuți și la noi în Caraș.

Sunteți o pată de culoare, o pată de culoare verde de data aceasta”, a fost mesajul lui Romeo Dunca.

Ferma bio din Birda unde a avut loc manifestarea, vineri, a fost achiziționată cu 25 de milioane de euro, în 2022. Finanțarea a fost făcută prin Banca Transilvania, dar și din fonduri proprii. “Până la urmă se poate și aici…!”, a spus Ianco Zifceac.

Maxagro înseamnă peste 800 de milioane de euro active, 2700 de vaci peste 10.000 de hectare de teren pe care cultivă grâu porumb floarea soarelui orz rapiță, profit de peste 10 milioane de euro în 2022, și 300 de angajați și utilaje agricole de peste 10 milioane de euro.

