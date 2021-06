Alin Nica spune că a discutat cu Fritz despre societățile primăriei, însă „nu posturi, ci strategii de eficientizare”. „Nu luați semnalele mele de alarmă ca un atac la cineva”

De curând, Radu Țoancă, consilier local la Timișoara din partea PSD, îi acuza pe primarul Dominic Fritz și președintele CJT Alin Nica de „blat politic” pentru ca USR PLUS și PNL să își împartă conducerile societăților din subordinea Primăriei Timișoara. „Useriștii” ar fi urmat să primească patru poziții de director, iar liberalii trei. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, de altfel și președinte interimar PNL Timiș, pe de altă parte, spune că discuțiile purtate cu Fritz nu s-au axat pe nume concrete la șefia societăților ci pe „strategiile de eficientizare” ale acestora.

„Nu am discutat posturi, ci strategia de eficientizare a societăților din subordinea Consiliului Local Timișoara. Sunt probleme diverse și ați văzut, cu Coltermul, că, atunci când iei o decizie unilaterală, poți să o dai în bară. Schimbarea conducerii Colterm, bazându-se doar pe acapararea unor funcții în mod unilateral și negândindu-se la problemele reale cu care se confruntă aceasăt societate, este dezastruoasă pentru locuitorii municipiului Timișoara. Am dorit, astfel, să le transmitem partenerilor noștri că discuțiile ar trebui să se refere la strategia de dezvoltare a acestor societăți sau de transformare a lor în societăți profitabile, care să-și atingă obiectivele pe care le au stabilite încă de la înființarea lor. Avem două societăți-problemă: Colterm și STPT”, a declarat Alin Nica.

În cazul amândurora, a amintit președintele CJT, păstrarea pe linia de plutire se realizează în baza subvențiilor oferite de primărie. Problema care s-ar ridica este legată, astfel, de deciziile administrație locale, fie de a continua în acest mod, fie de a trece cheltuielile în seama cetățenilor, în factura la căldură sau, respectiv, în prețul abonamentelor pentru transport public. „Trebuie să discutăm problemele, nu să le băgăm sub masă. (…)Trebuie discutat cu cifrele pe masă”, a subliniat Nica. Deciziile vor fi ale administrație locale, însă CJT-ul ar fi dispus să ofere consultanță, în limita pârghiilor de care dispune.

Ulterior, Nica a mai spus că „La STPT nu suntem atât de nemulțumiți”, poate și fiindcă jurnaliștii i-au amintit că la conducerea societății este liberalul Nicolae Bitea. „Schimbarea de director, făcută fără viziune, este la fel de nocivă ca, poate, neluarea măsurilor care se impun”, a adăugat președintele CJT. Întrebat și de ce este atât de vocal la adresa partenerilor politici din USR PLUS Timiș, acesta a adăugat: „De fiecare dată când am ieșit cu declarații, am discutat în prealabil cu primarul Fritz. A fost cazul cu carantina, migranții, Capitala Europeană a Culturii, Colterm. Nu orice ridicare de problemă este un atac la adresa partenerului meu!”.

Acesta s-a arătat totuși dezamăgit de un aspect: „De ce trebuie să ridic eu problemele? (…) A fost cazul cu accelerarea vaccinării, cu dotarea centrelor de vaccinare. (…) A fost și cazul cu criza migranților. Ținea atunci de Primăria Timișoara, de Poliția Locală și de Poliția Națională, de Ministerul de Interne. Ați văzut că s-a rezolvat. Dar de ce trebuia să rezolv eu problemele întotdeauna. De ce trebuie să fie eu ultimul resort la care trebuie să apeleze cetățenii? Primesc zeci de e-mailuri, am audiențe în fiecare joi. De aceea mă simt responsabil să ridic aceste probleme. Nu o fac pentru că vreau răul cuiva. Ați văzut cu criza migranților. Trebuia să iau eu atitudine că ei s-au luat la săbii și s-au omorât în plină zi? Două zile nu s-a făcut nimic la nivel local, am luat eu atitudine și s-a rezolvat problema. Criza migranților continuă, dar a trebuit să iau atitudine ca să îi ia poliția de pe străzi”.

Pe final, Nica a încercat să mai dea asigurări, de câteva ori, că va continua să colaboreze cu primarul Dominic Fritz. În opinia sa, parteneriatul la nivel local va rezista, poate, mai mult decât cel de la nivel național. Totuși, una dintre declarațiile sale mai poate fi interpretată ca un reproș: „Nu luați semnalele mele de alarmă ca un atac la cineva, dar dacă nu aș face asta, nu aș putea trăi cu conștiința împăcată. Am informații, am experiență, știu ce trebuie făcut. Poate și fiindcă am fost primar patru mandate. Dacă îmi bătea un om la poartă, acela nu aștepta ca eu să îi rezolv problema pe Facebook, aștepta să o rezolv atunci, practic, concret, cu rezultate”.

Deși și el uzează de rețeaua de socializare destul de mult, Nica spune că vede din asta doar un mod de comunicare mai eficient, mai ales în ultima perioadă, de pandemie. „Aveam până nu demult pe cineva care trăia pentru live-uri. Nu este cazul pentru mine”, a spus liberalul. În final, acesta a adăugat că încă mai are încredere că primarul Dominic Fritz poate avea rezultate bune, deși nu avut cel mai bun start.

Comentarii

comentarii