Alumni UVVG. Alina Mangău (Hadded) : Poți face orice, atâta timp cât îți asumi toate repercusiunile faptelor tale!

Alina Mangău (Hadded), sau Ali, cum o alintă prietenii și apropiații, este alumni la puterea a 3-a. A absolvit 3 specializări din cadrul universității UVVG Arad : masterat în cadrul Facultății de Științe Economice – Marketing, Audit și Expertiză contabilă, în anul 2006; Facultatea de Științe Juridice, specializarea Drept, în 2010 și Facultatea de Știinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Comunicare și relații publice, în anul 2018.

Pentru Ali, cea mai extraordinară perioadă din anii studenției a fost : „Cei trei ani de facultate, în cadrul specializării „Comunicare și Relații Publice”. Am adorat toate disciplinele și cadrele didactice. Am avut parte de profesorii pe care mi-i dorisem dintotdeauna: oameni deschiși, cu sistem de predare centrat cu adevărat pe student. M-au încurajat și susținut enorm în toate proiectele întreprinse și nu mă mir că am reușit să obțin doar note de 10. Am învățat de drag, efectiv!”.

Având experiență cu foarte mulți profesori din cadrul U.V.V.G., Alina i-a descris pe cei mai apropiați sufletului ei. De la Comunicare și relații publice își amintește cu drag de absolut toți, iar dintre profesorii de la Drept i-a plăcut foarte mult Teodor Mara. De cunoștințele asimilate la cursurile susținute de dumnealui și a altor profesori se folosește până în zi de azi.

„În cadrul Facultății de Științe Economice, specializarea „Marketing, Audit și Expertiză contabilă” nu am cum să nu o pomenesc pe doamna Dorina Ardelean, care mi-a fost nu doar profesor coordonator al lucrării de disertație, ci și dirigintă la liceu. Un om cu un suflet nobil, care ne-a oferit un sfat foarte bun: „Să țineți bine minte că valoarea v-o stabiliți voi! Nimeni nu va da mai mult decât voi înșivă, așa că, sub nicio formă, să nu vă subestimați, că o vor face alții și mai mult!””.

Ali are, până în ziua de azi, suflet de copil și minte de CEO : „Sunt Director General în cadrul unei companii care a adus o franciză de renume mondial în România, fiind un retailer internațional de articole pentru casă, accesorii, cosmetice și bijuterii. Primul magazin l-am deschis în 2020, la Timișoara, în incinta Iulius Town, iar în 2021 mi-am făcut curaj și am deschis cel de-al doilea magazin „acasă”, în Arad. Nu m-a lăsat sufletul să-mi „văduvesc” prietenii de bucuria de a avea un magazin, cu produse de calitate net superioară, și în orașul nostru. Povestea ”Ximi Vogue” a pornit de la un cadou primit din Hong Kong. Era o jucărie-pernă de pluș de care nu mă despart nici acum. Deși am absolvit trei facultăți, la două fiind șefă de promoție, iar ultima chiar cu 10 pe linie, eu nu mă consider a fi mai mult decât un copil cu riduri. Asta nu înseamnă că nu-mi asum responsabilitățile care-mi revin ca adult, ci că refuz categoric să renunț la bunătatea aceea sinceră, din suflet, a copiilor, că inocentă nu mai sunt, evident! Probabil acest lucru mă și ajută în business-ul meu. Ador copiii, iar ei simt asta de când deschid ușa magazinului!”

Pentru studenții actuali, Ali are mai multe îndemnuri, pe care le putem aplica în viața de zi cu zi, cu toții: „Nu vă fie teamă să luptați pentru ceea vă doriți. N-aveți nimic de pierdut dacă încercați, totul e, în cel mai rău caz, o lecție bună pentru următoarea încercare, când nu veți mai porni de la zero.

Nu permiteți nimănui să vă inoculeze ideea că nu vă puteți depăși condiția.

Investiți consecvent în dezvoltarea personală. Sunteți persoana cu care vă petreceți cel mai mult timp, de-a lungul vieții!

Este adevărat că, de-a lungul vieții, din cauza lipsei de experiență vor fi momente în care, chiar dacă sunteți convinși că au luat cea mai bună decizie, vor fi oameni pe care îi veți dezamăgi.

Nu renunțați la vise, munciți zilnic pentru ele! Fiecare răsărit de soare este o nouă șansă pe care Dumnezeu ne-o acordă pentru a o lua de la capăt, și cât timp primim această oportunitate, nimic nu este prea târziu.

Ca să conturez frumos, să fie complet mesajul pe care doresc să-l transmit, mi-ar plăcea să aveți în minte cuvintele lui Roosevelt: „Nu criticii contează. Nu bărbatul care arată cu degetul poticneala bărbatului puternic sau unde putea face mai bine. Creditul este al celui care este în arenă, a cărui față este plină de praf, transpirație și sânge, care aspiră spre valoare, care greșește, care nu își atinge scopul iar și iar, pentru că nu există efort fără greșeli și neajunsuri. Este al celui care se chinuie să facă lucrurile, care este plin de entuziasm și de devotament, care se dedică unei cauze demne, care la final va cunoaște, triumful unei reușite ori, în cel mai rău caz, daca va eșua, va eșua îndrăznind, pentru ca locul sau să nu fie alături de acele suflete timide și reci, care nu cunosc nici victoria, nici eșecul.”

„O persoană importantă mie mi-a spus, în urmă cu douăzeci de ani,

un lucru care mi-a influențat existența și deciziile:

„POȚI FACE ORICE, ATÂTA TIMP CÂT ÎȚI ASUMI

TOATE REPERCUSIUNILE FAPTELOR TALE!”. ”

